Аборт только через психолога: чем идея самарского минздрава пришлась не по душе женщинам

Частникам детей убивать нельзя

Самарский минздрав предлагает частным клиникам перестать делать аборты и отдать эту работу на откуп государственных медучреждений. О первых подвижках в этом направлении на заседании губдумы региона рассказал министр Михаил Ратманов. По его словам, со многими руководителями частных центров проведены встречи и переговоры. Как сообщили в минздраве, уже 10 клиник из 31 отказались выполнять аборты и сдали лицензии добровольно. Сам Михаил Ратманов объяснил это заботой о здоровье женщин, а также об увеличении рождаемости. По его словам, в госучреждениях с каждой обратившейся за помощью женщиной обязательно работает психолог.

- А еще им даются «дни тишины», чтобы подумать, прежде чем решиться на такой шаг – аборт без медицинских показаний. И эти меры приносят свои плоды. За 9 месяцев этого года 774 женщины отказались от абортов и выбрали жизнь будущим детям, - рассказал Михаил Ратманов

Также министр обратил внимание, что не во всех частных клиниках могут хорошо сделать аборт: здесь не хватает медицинского оборудования, и нет достаточного количества необходимых специалистов.

- Большинство медицинских центров нас услышало, кто-то уже не оказывает такую услугу, кто-то пока думает, и я надеюсь, что в 2020 год Самарская область войдет без прерывания беременности в частных медицинских центрах, - говорит министр.

А кто рожать-то будет?

Депутатам идея понравилась, они отметили, что делать аборты лучше в государственных больницах – там есть шанс уговорить беременную сохранить ребенка. Повод для беспокойства у властей - снижение численности населения. По данным статистики в январе – июле 2019 года в Самарской области продолжилось снижение рождаемости: родилось 17,2 тыс. детей, что на 9,5% меньше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Эксперты считают, что численность населения Самарской области в 2019 году может составить 3,1 млн человек – на 8,3 тыс. человек (0,26%) меньше чем в 2018 году.

При этом только по официальным данным на каждых пять рожденных детей приходится одна прерванная беременность. Директор областного центра репродуктивной медицины «Династия», врач высшей категории Ольга Тюмина рассказала, что за девять месяцев 2019 года за доабортным консультированием в поликлиники обратились 4124 женщины, из них 754 после общения с психологом делать аборт передумали.

- Но в реальности абортов больше, так как такую статистику предоставляют только государственные поликлиники и больницы, а частные медцентры – нет, - говорит Ольга Тюмина. – Поэтому идет искажение отчетности. Но в целом число абортов серьезно сокращается, так как снижается количество женщин репродуктивного возраста.

Аборт у частников действительно опасен?

Ольга Тюмина обращает внимание на то, что качественные гинекологические операции могут проводить далеко не во всех частных клиниках.

- Женщине нужно понимать, что аборт – это операция, и делать ее нужно в полноценном гинекологическом отделении, а не в частном кабинете на первом этаже жилого дома, где работает всего пара врачей. Ведь в процессе могут возникнуть серьезные осложнения, например, перфорация стенки матки, и тогда нужна будет экстренная госпитализация, - говорит врач. – По закону минздрав может проверять частные клиники не чаще чем раз в три года. В госбольницах контроль гораздо выше.

Между тем, несмотря на заявление министра, услуги по прерыванию беременности сегодня по-прежнему предлагают как крупные медцентры, так и частные кабинеты. В среднем аборт обойдется самарчанкам в сумму от 10 до 16 тысяч рублей. В государственных больницах сумма немного меньше - от 4 до 10 тысяч рублей, но сюда придется дополнительно приплюсовать стоимость обследования и анестезии.

Это же отказ в квалифицированной помощи?

У некоторых самарцев инициатива областного минздрава вызвала целую волну возмущения. Самарская активистка и блогер Татьяна Пуш отмечает, что хотя по закону женщины считаются равноправными гражданами страны, платят налоги, соблюдают законы, зарабатывают на жизнь, все это заканчивается, когда дама хочет распорядиться своей судьбой в момент беременности.

- Именно тут она оказывается практически недееспособным существом, которое не в праве самостоятельно принять решение, касающееся своей жизни и своей судьбы. Впрочем, как только этого самого ребенка она родит, то быстро выяснит, что это только её проблемы, вам тут никто ничего не должен по большому счету, сама знала, на что шла, - говорит Татьяна.

Многие критикуют это решение в соцсетях.

- Ужас. Фактически отказывать в квалифицированной врачебной помощи, в нормальных условиях. Что привело женщину к решению сделать аборт неизвестно, и работать с этим надо, но могу представить, во что превратиться "госуслуга", - пишет Ольга.

Исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест обращает внимание на то, что для частных клиник аборт - это деньги, и немалые, и на первом месте стоят именно они.

- Не нужно огульно всех "уговаривать" сохранять ребенка или наоборот. Я за здравый смысл в любой ситуации. Хотелось бы, конечно, чтобы психологи в государственных поликлиниках были профессионалами и не бросались из крайности в крайность - одних, не взирая на лица, убеждая оставить ребенка, а других - "раз родится больным" - так же рьяно заставляя прервать беременность... Тем более, что хороший психолог никогда не дает советов, он помогает своими вопросами разобраться в истинных мотивах того или иного решения, - считает Ольга Шелест.

Давайте спросим и отца!

Впрочем, не все общественники выступают против такой инициативы. Некоторые ее поддерживают. Так, инициативу областного минздрава поддержала руководитель общественной организации «Родные люди» Светлана Санфирова. Организация занимается помощью беременным женщинам, оказавшимся в сложной ситуации, благодаря поддержке ее психологов за четыре года работы отказались от аборта и родили детей 186 самарчанок.

- В ситуации незапланированной беременности женщина должна получить комплексную поддержку и полную информацию, а не просто медицинскую услугу по прерыванию беременности, - уверена Светлана Санфирова. – И прежде всего – поговорить с психологом. Незапланированная беременность, особенно если в жизни не все благополучно, часто становится стрессом, женщина и в панике решает, что единственный выход - это аборт. Но после беседы с психологом каждой пятой получается увидеть ситуацию под другим углом и найти ресурсы для сохранения ребенка. Например, психолог рассказывает о существующих волонтерских организациях, где всегда готовы помочь. В частных клиниках такое консультирование не проводится.

Что касается причин, по которым женщины идут на аборт, то Светлана Санфирова уверена, что здесь не все так просто. Ситуаций, когда ребенка действительно нечем будет кормить, не так уж много.

- Нередко женщина уверяет, что родить ей мешает тяжелое материальное положение, а после общения выясняется, что все дело в проблемах в семье, - говорит Светлана Санфирова. – Я уверена, что один из самых эффективных механизмов - привлекать отца ребенка к решению вопроса об аборте. Он тоже должен беседовать с психологом и проходить доабортное консультирование. А сейчас этот вопрос, эту ответственность женщина должна брать на себя. Поддержка семьи, близких – главный ресурс для сохранения беременности, и это вопрос ко всему обществу, а не только к будущей маме и ее врачу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4140 женщин прошли доабортное консультирование в Самарской области за 9 месяцев 2019

774 женщины решили оставить ребенка после разговора с психологом

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