"Дочка голосовала каждый день": инспектор по делам несовершеннолетних стала "Мисс Самарская полиция - 2019"

В Самаре наградили победительниц уже третьего конкурса "Мисс Самарская полиция -2019", который проводила "КП-Самара" совместно с ГУ МВД РФ по Самарской области и Общественным советом ведомства. Награды получили три лидера голосования и еще семь участниц, ставших лучшими в своих номинациях. Всего же за победу боролись 45 человек.

Уже по традиции вручение подарков проходило в здании ГУ МВД РФ по Самарской области. Цветы и дипломы красавицам вручал начальник Главка Александр Винников.

-Вы настоящие профессионалы, труженицы, красавицы. Вы с честью несете свою службу, хотя часто она бывает нелегкой. Где-то с улыбкой, где-то усидчивостью и терпением, вы всегда добиваетесь результата. И количество людей, проголосовавших за вас, доказывает внимание к вашей работе, - обратился к девушкам генерал.

Девушки получили подарки от КП-Самара и партнеров конкурсаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Трое победительниц на церемонии награждения не скрывали волнения. Для каждой из них было огромной честью выйти в центр зала, сфотографироваться рядом с руководителем ведомства. Эти фото займут центральное место в личном фотоархиве и тут же разлетятся по социальным сетям: в самом деле, есть чем гордиться.

- Мы уже в третий раз проводим этот конкурс совместно с ГУ МВД РФ по Самарской области и очень признательны им за поддержку этой инициативы. Я уверенна, что для девушек - это хороший шанс рассказать о себе, о своей работе, а для наших читателей это возможность поближе познакомиться с представительницами этой крайне важной и ответственной профессии, - считает директор самарского филиала АО ИД "КП" Елена Пуртова.

Ирина Янковская второй раз участвует в конкурсеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году победительницей конкурса стала инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции МО МВД РФ "Борский" Ирина Янковская. Она в конкурсе участвует уже второй раз. В прошлом году она стала победительницей в номинации "Мисс Улыбка", а в этом году - именно она - лидер голосования и обладатель главного приза - сертификата на покупку мясной продукции от генерального партнера сети магазинов "Привозъ" и других подарков. Кстати, больше всех за Ирину болела дочка Янина, которая точно оценит угощение.

Все красавицы и жюри конкурсаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Она каждый день за меня голосовала, - улыбается Ирина. - Она точно знает, мама - самая лучшая и самая красивая. Вообще я благодарю всех кто отдал за меня голос, мне была важна поддержка близких, знакомых, коллег. Я уверена, что такой конкурс позволяет рассказать о сотрудницах полиции только самое лучшее. У каждой из участниц своя интересная история. И я уверена, что те, кто голосовал за них, увидели, какие они прекрасные люди, женщины, которые успевают не только нести службу, но и быть опорой для своей семьи.

Ирина получила сертификат на 3000 рублей от сети мясных магазинов "Привоз"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сама Ирина очень любит свою работу и считает ее очень важной, ведь в сельском районе ребята часто попадают в неприятные ситуации из-за того, что им просто нечем заняться.

- Наша цель - предотвращать нарушения, разговаривать со школьниками, организовывать их досуг, помогать в сложных вопросах. И я уверена, что мне это удается, - признается Ирина.

Участницы из Похвистнево Мария Гаврилова и Яна ГригорьеваФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Так получилось, что в этом году почетный пьедестал заняли исключительно участницы из муниципальных районов. Второе место досталось старшему инспектору охраны общественного порядка Яне Григорьевой из Похвистнева, а третье - старшему лейтенанту из Клявлино Ирине Кадеевой.

Виктория Фомина, инспектор группы анализа, планирования и учета из Самары победила в номинации "Мисс Стремление". Она призналась, что в предыдущие годы просто наблюдала за другими участницами, а в этот раз решила и сама попробовать свои силы.

-Когда мне позвонили, я очень разволновалась. Это для меня важнейшее событие в жизни, я очень хотела здесь побывать, чтобы Александр Иванович вручил мне грамоту. И мои мечты сбылись, - рассказала она.

Алина Искулова призналась, что исполнилась ее мечтаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А "Мисс Очарование" в этом году стала следователь из Безенчукского района Алина Искулова.

- Моя руководительница предложила в нем поучаствовать и я сразу согласилась. Я еще недавно работаю в органах. И мне очень приятно было получить подарок, победить в номинации и побывать здесь. Это очень мотивирует на дальнейшую работу, - рассказала она.

Екатерина Ромашова победила в номинации "За приверженность профессии"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Мисс Грация" стала Наталья Попова, капитан полиции и сотрудница ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре, "Мисс Здоровый образ жизни" - Мария Гаврилова. Награждая ее, генерал улыбнулся: мол, позвоните мне потом, расскажете как правильно питаться. А в номинации "За приверженность профессии" выиграла Екатерина Ромашова.

Одну из номинаций в рамках конкурса учредил Общественный совет ГУ МВД РФ по Самарской области. В ней награждали ветеранов службы - всего в ней участвовали четыре претендентки. Каждой из них достался портрет, нарисованный карандашом, от тольяттинского художника. Участницы только ахнули - такого сюрприза они не ожидали.

Руководитель Общественного совета получил благодарность от "Комсомолки"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Все участницы такие красавицы. Я хочу им пожелать успехов в продвижении по службе и не забывать о том, что еще есть семья. А всем, кто просто участвовал и не победил, хочу напомнить - главное, не победа, а участие! И я очень благодарна Общественному совету, что нас не забывают, - рассказала победительница в номинации "Миссис Мудрость и опыт" Ирина Титова.

Участницы номинации "Миссис мудрость и опыт" получили свои портреты, исполненные карандашомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Всем победителям достались подарки от "КП-Самара" и партнеров конкурса. Это и сертификаты на обучение в университете, и книги из коллекции "КП", и цветы, и косметические наборы, и полезные фруктовые - витаминные подарки. А еще каждая победительница получила пригласительный на два лица в театр "Самарская площадь", ведь уходящий год - Год Театра. И победа в конкурсе прекрасный повод для культпохода.

- Для нас большая честь стать генеральным партнером такого серьезного и важного мероприятия. Сертификаты от нас на 3000 рублей получили красавицы, которые заняли 1, 2 и 3 место, а также "Миссис Мудрость и опыт". Мы надеемся, что здоровая и полезная мясная продукция из одного из 17 наших магазинов обязательно порадует каждую из девушек и их близких. И у них будет возможность вкусно отметить победу за домашним столом, - поделилась эмоциями после награждения заместитель директора сети мясных лавок "Привозъ" Мария Брыкина.

Директор филиала "КП" Елена Пуртова поблагодарила Александра Винникова за помощьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В завершение торжественной церемонии редактор "КП-Самара" Айна Утибаева поблагодарила за помощь в проведении конкурса начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Александра Винникова, главу Общественного совета Александра Шахова, руководителя пресс-службы областного Главка Сергея Гольдштейна, его заместителя Татьяну Лядину и сотрудниц службы Любовь Погожеву, Людмилу Солдатову, Елену Орлову.

Мы еще раз поздравляем всех победительниц и надеемся, что в следующем году конкурс будет пользоваться еще большей популярностью.