2019-11-23T17:22:39+03:00
Спорт

ЦСКА - Крылья Советов 24 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 17 тура РПЛ

Футбол, матч ЦСКА - Крылья Советов. Прямая трансляция игры 17 тура РПЛ, которая пройдет 24 ноября на стадионе "ВЭБ-Арена". Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть, видео голов
Михаил ГОРЮНОВ
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Командам необходимо набирать очкиКомандам необходимо набирать очкиФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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На стадионе "ВЭБ-Арена" столичный ЦСКА в рамках 17-го тура РПЛ принимает самарские "Крылья Советов". Хозяева борются за медали и хотят отомстить за поражение в первом круга, а гости пытаются взять очки, которые помогут им в борьбе за выживание.

Армейцы перед началом нынешнего тура оказались на четвертой строчке таблицы, конкуренты "Зенит" и "Локомотив" победили, поэтому им тоже необходимы 3 очка, чтобы не отставать. Во встрече с волжанами команда Гончаренко - явный фаворит. У ЦСКА все в порядке с составом. Набирает форму Алан Дзагоев - на него сегодня будет интересно посмотреть. Фанаты ждут результативных действий от Чалова, Влашича, Облякова и других игроков атакующей линии. Акинфеев традиционно надежен.

"Крылья" решают другие задачи. Им необходимо остаться в элите, а для этого нельзя проигрывать. У подопечных Божовича не самый простой выезд в Москвы - ЦСКА и "Спартак". Красно-белым самарцы уступили, теперь хотят реабилитироваться. Хотя есть проблемы с составом, например, дисквалифицированы Карпов и Мияйлович.

В первом туре текущего сезона "КС" неожиданно одолели ЦСКА на "Самара Арене" - 2-0. Тогда дубль сделал Александр Соболев. Всего же в Премьер-лиге команды провели между собой 49 матчей. 27 раз выиграли армейцы, зелено-бело-синие - 11. Столько же было и ничейных результатов.

Букмекеры за ЦСКА. Средний коэффициент на них - 1,5. На "Крылья Советов" - аж 6,75. На ничью - 4,25. Но опять же - не забываем первый круг - бой гости точно дадут.

Рассудит соперников бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20-00 по самарскому времени (19-00 по московскому) в воскресенье 24 ноября. Следите за трансляцией на samara.kp.ru. Также игру показывает "Матч-Премьер".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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