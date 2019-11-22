«КуйбышевАзот» презентовал свою продукцию на ЮГАГРО

Показали и рассказали

Тольяттинский производитель стал участником одного из самых престижных и интересных событий для аграриев со всего мира. В этом году выставка проходила с 19 по 22 ноября. Стенд «КуйбышевАзота» здесь соседствовал с экспозициями, где были представлены ведущиероссийские и мировые производители: Bayer, BASF (Германия), YARA (Норвегия), «ФосАгро», «ЕвроХим» и др. Специалисты компании отвечали на все интересующие сельхозпроизводителей вопросы, и давали консультации по поводу применения удобрений.

- Сегодня продукция предприятия пользуется большим спросом у сельхозпроизводителей. Особеннопопулярны, в последнее время,серосодержащие удобрения, пользующиеся спросом во многих российских регионах. По итогам 2018 года поставки отечественным сельхозпроизводителям увеличились на 21% относительно предыдущего года, - рассказали в ПАО «КуйбышевАзот».

С удобством для покупателей

Достичь таких результатов удалось во многом благодаря активному продвижению удобрений, в том числе посредством международных выставок и участию в них.Уже совсем скоро предприятие предложит на рынке сульфат нитрат аммония, производство которого в ближайшее время будет начато на производственной площадке «КуйбышевАзота».Сельхозпроизводителей уже заинтересовали потребительские характеристики нового продукта.

Аграриям со всей страны удобно работать с тольяттинским производителем. Во всех крупнейших регионах России, где развито сельское хозяйство, есть агрохимические базы, торговые представительства и дилерские центры «КуйбышевАзота». Такая организация работы позволяет предприятию на постоянной основе работать над сервисом и минимизировать сезонный дефицит удобрений.

СПРАВКА КП

Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО» проходит в Краснодаре уже в 26 раз. В ней принимают участие более 710 компаний из 35 стран мира. Общая площадь экспозиции превышает 65 000 м2. В этом году впервые в выставке принимают участие более 200 компаний. Это ведущие производители и дистрибьютеры России, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Израиля, Канады, Китая, Южной Кореи, Таиланда и других стран.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Андрей Былинин, коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»:

- Участие в выставке для нас – хорошая возможность представить продукцию предприятия на рынках южных регионов России. «ЮГАГРО» - это площадка где мы можем увидится и пообщаться с нашими потребителями, партнерами и обсудить варианты дальнейшего взаимодействия.