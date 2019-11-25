12 заповедей успешного бизнес-плана

Как составить этот важный документ, который в первую очередь будет оценивать потенциальный инвестор? Как избежать ошибок при его составлении? И к кому обратиться за помощью? Расскажем в специальной рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития инвестиций Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Составить бизнес-план самому не так уж сложно. Главное - тщательно продумать идею, выделить все ее плюсы и минусы. По мнению специалистов, структура хорошего бизнес-плана должна включать в себя 12 пунктов: титульный лист, меморандум о конфиденциальности (для защиты авторских прав на идею и сам бизнес-план), краткое резюме, главные идеи проекта, характеристику отрасли на рынке, сущность проекта, маркетинговый план, план производства, организационный план, финансовый план, анализ рисков, приложение.

Особое внимание стоит уделить резюме. Это сокращенное описание самой идеи проекта, основные характеристики его финансовой составляющей: конкурентные преимущества, целевой потребитель, экономический эффект. Именно с этой частью в первую очередь знакомится инвестор.

Объем резюме не должен превышать 1 страницы. Весь бизнес-план — не более 25 листов.

Важно тщательно проанализировать рынок и конкурентов, оценить себестоимость продукции, учесть затраты на обслуживание, монтаж оборудования, получение разрешительных документов. Но главное — ответить в бизнес-плане на основной для инвестора вопрос: каковы сроки окупаемости проекта? Когда кредитор сможет вернуть свои деньги и в каком объеме?

За консультацией по составлению грамотного бизнес-плана начинающий предприниматель может обратиться в любой бизнес-инкубатор, технопарк или ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области». Услугу окажут абсолютно бесплатно. А в Самарском центре занятости не только помогут подготовить бизнес-план, но и подскажут, как получить стартовый капитал - субсидию на открытие своего дела в размере 58 800 руб.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе – на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63

instagram.com/mybiz63

vk.com/mybiz63

twitter.com/mybiz63