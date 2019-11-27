2019-11-27T10:55:34+03:00
Происшествия

В центре Самары загорелся автобус с пассажирами

К счастью, все остались живы [видео, фото]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пожарные приехали быстро и потушили ПАЗик. Фото: vk.com/rodionsavin.Пожарные приехали быстро и потушили ПАЗик. Фото: vk.com/rodionsavin.
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В Самаре утром в среду, 27 ноября, чуть не произошла страшная трагедия. На улице Красноармейской, в районе дома №104 в Железнодорожном районе во время движения загорелся автобус ПАЗ 480-го маршрута. В этот момент в салоне были пассажиры.

- Это было очень страшно. Автобус был объят пламенем. Страшно подумать, что могло бы быть, если бы люди не успели выбраться, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» очевидица происшествия Екатерина.

К счастью, пассажиры и водитель почувствовали опасность и успели покинуть салон автобуса до того, как пламя охватило машину.

- В результате ДТП погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области. - В автобусе находились восемь человек, которые самостоятельно покинули салон до прибытия пожарно-спасительных подразделений.

Интернет пестрит фотографиями и видео полыхающего автобуса. Люди в шоке от произошедшего. Многие отмечают, что автобус был очень старым и далеко не в лучшем состоянии.

- А вы представляете, если бы дверь заклинило или еще что. Автобус очень старый, всегда удивлялся, как такие вообще ездят, - недоумевает самарец Алексей.

Тушили автобус девять пожарных на двух машинах. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Тушили автобус девять пожарных на двух машинах.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

- Я, конечно, понимаю, от такого никто не застрахован, но что думают власти и перевозчик, когда выпускают это на улицы города. Автобус древний! С ним может случиться что угодно, и если он просто не заведется – это самое безобидное. Один сгорел, у второго отказали тормоза и он вылетел на перекресток на красный, у третьего еще что-нибудь. Хорошо, что люди живы. А если бы, не дай бой, кто-то погиб? Тогда бы все засуетились? Нам нужна трагедия, чтобы начать что-то делать?

Очевидцы отмечают, что пожарные прибыли на место оперативно и быстро залили полыхающий автобус пеной. Однако от машины остался только почерневший каркас. Тушили ПАЗик девять пожарных на двух машинах.

Из-за ЧП в утренний час-пик в центре Самары образовалась пробка, из-за которого многие не успели приехать на работу вовремя.

- Пробку организовали на полтора часа! Почему не перекрыли дорогу? Где работа ГАИ? От Урицкого до «Гудка» почему не перекрыли? Поворот Урицкого – жуткая пробка? – возмущается самарчанка в соцсети.

Что стало причиной пожара – пока не известно. Выяснять это будут специалисты.

Полиция по факту пожара проводит проверку.

В центре Самары загорелся автобус с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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