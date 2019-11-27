Товар вернул, а бонусы остались: как покупатели обманывают магазины и за что можно получить "уголовку"

Интернет пестрит рассказами продавцов о том, как ловко в магазинах дурят покупателей: бессмысленные акции, вымышленные скидки в разгар праздников, не сулящие никакой выгоды бонусные карты... Но и покупатели не лыком шиты. Те, кто уже все понял про «этот ваш капитализм», с удовольствием делятся советами по экономии (хотя некоторые из них - на грани фола) с неофитами. «КП» вместе с адвокатом по гражданско-правовым делам Валерием Уткиным разобрала самые популярные покупательские хитрости.

ЕДА СО СКИДКОЙ

Закон о защите прав потребителей обязывает продавать нам товар по цене, указанной на ценнике. И никакая лирика вроде «мы только что изменили цены!» не должна растопить ваше покупательское сердце. Если сыр с благородной плесенью выставлен по дешевке - значит, это и есть его цена. Все, что требуется от вас, - время, чтобы выискать такую «бонусную» полку, и твердый характер: ведь кассир будет пытаться убедить вас, что на прилавке ценник написан ошибочно, а правильный - то, что пробивается на кассе. Не соглашаются продавцы? Зовите администратора и звоните на «горячую линию». Магазины много зарабатывают на неправильных ценниках, проверки им не нужны.

Продать любую вещь должны по той цене, что указана на ценникеФото: "КП" Архив

Законно!

В.Уткин: - В таких случаях правда на стороне покупателя. Ссылайтесь на статью 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» и 495 статью Гражданского кодекса РФ - в них четко прописывается вся информация, которую продавец обязан предоставить покупателю, цена на товар входит в этот перечень. Если вам не идут навстречу, вы можете написать претензию в Роспотребнадзор. Но, скорее всего, вам вернут разницу сразу.

ДОРОГАЯ ОДЕЖДА «ЗА ПРОСТО ТАК»

Билеты в театр, филармонию, на пафосное деловое мероприятие, а покупать дорогой костюм на один раз не хочется? В интернете советуют: отправляйтесь в самый лучший магазин, покупайте дорогой наряд (обязательно без уценки: уцененные вещи возврату не подлежат), а после мероприятия просто верните его и получите деньги назад. Здесь, конечно, есть тонкости: носить вещи придется очень аккуратно, да и ярлыки срезать нельзя. Еще нужно сохранить чек и упаковку. Зато в таком случае вернуть купленную одежду можно в течение 14 дней. Без чека оформить возврат тоже можно, но это потребует лишних доказательств и времени. С обувью такой финт осуществить слложнее - по обуви сразу можно определить, что ее носили.

Если носить вещь аккуратно, потом ее можно просто вернутьФото: "КП" Архив

Законно, но рискованно

В. Уткин:

- По закону о правах потребителя (ст. 25) придраться к вам не смогут - главное, чтобы вещь сохранила товарный вид. Хотя, конечно, для того, чтобы пользоваться этим методом, нужно быть достаточно наглым, иначе претензии продавцов могут сбить вас с толку. Они наверняка постараются найти недочеты во внешнем виде костюма или платья, и будут тоже правы со своей стороны.

БОНУСЫ НА БОНУСАХ

"Отберите у меня деньги!": как лечить шопоголизм и не попадаться в "магазинные ловушки"? 00:00 00:00

У некоторых торговых сетей и магазинов есть клубные карты, на которые начисляются бонусы от покупок в магазинах-партнерах. Хитрые покупатели придумали, как повернуть этот сервис в свою пользу: сделать покупку у партнера, получить бонусы, потратить их в магазине, а потом в течение 14 дней вернуть товар в первую торговую точку (якобы он не подошел) и получить назад свои деньжки. Выгода будет зависеть от того, какую сумму ты потратишь изначально.

А за красную икру заплатим бонусами!Фото: "КП" Архив

Законно, но...

В. Уткин:

- Недобросовестное поведение это когда человек действует в рамках закона, но исключительно в свою пользу. Может ли покупатель в течение определенного времени вернуть товар, который ему не понравился? Конечно может, ему законом дано это право. Но если он изначально не хотел его покупать, а сделал это только для того, чтобы получить определенные бонусы, а затем возвращает товар обратно, то здесь недобросовестное поведение на лицо.

С другой стороны, бонусы представляются безвозмездно, так что говорить о хищении или краже не приходится. Хотя служба безопасности торговой сети при желании может предъявить вам претензии, но стоит помнить: покупатель вправе сдать товар, который ему не подошел. А вот если выяснится, что вы занимаетесь этим на постоянной основе, тогда компания может начать разбирательство. Если, конечно, не сочтет, что расходы на нее будут выше, чем ущерб.

ДЕШЕВЫЕ ОТЕЛИ

Почти пятидесятипроцентной экономии можно добиться на сайтах агрегаторах. В Сети рекомендуют забронировать жилье, выставленное по слишком низкой цене. Это может оказаться непроверенным предложением, которое скоро снимут с продажи. В таком случае вам предложат выбрать другой вариант. И тогда, набравшись наглости, можно поспорить со службой поддержки, указав, что это сорвало все ваши планы. И получить большую скидку на другой заказ. Еще один вариант - найти на агрегаторе низкую цену, позвонить в сам отель и попросить скидку, если вы закажете номер непосредственно у них.

Законно. Но хватит ли наглости?

В.Уткин: - С точки зрения закона здесь все в порядке. Вопрос только в том, кто окажется более стрессоустойчивым - сотрудник агрегатора или клиент.

БЕСПЛАТНОЕ ТАКСИ

«Катайтесь и не платите ни копейки!» - советуют мошенники и подкидывают способ: привязываем к мобильному приложению агрегатора такси виртуальный номер и виртуальную карту, их щедро раздают различные сервисы в интернете. На карте нужен всего 1 рубль - именно такую сумму списывает агрегатор, чтобы проверить, работает ли карта, и лишь потом назначает вам машину. Ну а если по приезду в пункт назначения выяснится, что денег на ней нет, то и списывать нечего. Правда, в последнее время агрегаторы такси такие карты научились вычислять - их могут не привязать к вашему виртуальному кошельку в службе такси. А вот с номерами телефонов есть еще фокус: можно регистрироваться с новых виртуальных номеров и получать скидку на первую поездку.

Незаконно!

В. Уткин:

- Привязывать виртуальную карту и незаконно, и глупо, ведь вычислить вас не составит труда. Если человек вызывает такси, при этом создаёт иллюзию того, что он может оплатить поездку, то есть обманывает перевозчика, то это при определенных обстоятельствах можно квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ).Да и со скидками новым клиентам, которых на самом деле нет, играть рискованно - если агрегатор проведет разбирательство и будет доказан факт злого умысла, можно попасть под статью 165 УК РФ - «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» или под то же «Мошенничество». Оно вам надо?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Валерий Уткин, адвокат

- Есть общее правило: за любой купленный товар или оказанную услугу необходимо заплатить. Это и называется честность, или говоря юридическим языком добросовестное поведение сторон. То есть такая модель поведения, при которой учитываются не только свои права и законные интересы, но и права и интересы партнёра, будь этим партнером хоть крупная торговая сеть, банк или даже сосед по даче. Думаю, что все эти "хитрые" способы действуют только до тех пор, пока им позволяют действовать. Как только накопится критическая масса таких "хитрецов", то тут же найдутся и способы борьбы с ними. Хотя эти способы борьбы с недобросовестными потребителями уже давно известны юристам. Если для кого-то примером по жизни является Остап Бендер, который, как известно,чтил уголовный кодекс, но его поведение не отличалось честностью, то этот персонаж является неверным объектом для подражания.

А БЫЛИ ТАКИЕ СЛУЧАИ

Аферисты века

Виктор Люстиг, уроженец Богемии (сейчас - часть Чехии), продал Эйфелеву башню. Виктор воспользовался моментом, когда в Париже планировался очередной ремонт Эйфелевой башни. Он изготовил себе фальшивые документы на имя чиновника Министерства почт и телеграфов и предложил торговцам железным купить башню в утиль. Ломом. В итоге покупатели башни выписали Виктору чек на 250 тыс. франков, и он скрылся из страны.

Родившийся во Франции Кристофер Роканкурт утверждал, что является представителем семьи Рокфеллеров и близким другом Билла Клинтона. Помогала жулику в проделках его жена - бывшая модель Playboy Мария Пиа Рейес. Свою первую аферу он совершил во Франции. Роканкурт подделал документы на недвижимость, которой на самом деле не владел, и продал ее за 1,4 миллиона долларов. Его друзьями стали Микки Рурк и Жан Клод Ван Дамм, которому Роканкурт пообещал 40 миллионов долларов на съемки нового фильма. Однако кинозвезды были лишь прикрытием для мошенника. Пользуясь своим положением, он брал деньги у бизнесменов под инвестирование. В 2001 году Роканкурт был арестован вместе со своей женой.

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