Площадки для бизнеса: помощь на старте

Пора подыскивать отдельный офис. Где начинающему предпринимателю найти помещение под бизнес и как сэкономить на арендной плате, подскажем в специальной рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Помочь тем, чей проект стартовал совсем недавно, призваны специальные бизнес-площадки — инкубаторы и технопарки. Сегодня в Самарской области таких организаций пять. Это бизнес-инкубаторы в Самаре, Тольятти, Нефтегорске и Кинель-Черкассах, а также технопарк «Жигулевская долина».

В бизнес-инкубаторах начинающим предпринимателям предоставят офисы, оборудованные всей необходимой оргтехникой. Причем дорого платить за квадратные метры не придется. Арендовать помещения новоиспеченные бизнесмены могут по льготной цене от 47 рублей за кв. м. Кроме того, резидентам инкубатора полагается полезный бонус – бесплатные консультации юристов, бухгалтеров и экономистов.

Но рассчитывать на столь приятные условия могут далеко не все. Шансы стать резидентом высоки, если ваш предпринимательский стаж не превышает 3 года, ИП зарегистрировано на той территории, где расположен бизнес-инкубатор, а на руках уже есть четкий план развития проекта. Претендентов на вакантные офисы оценивает экспертная комиссия. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте www.torgi.gov.ru.

Сейчас в Самарском бизнес-инкубаторе свободно около двух десятков офисов. Арендовать помещения на льготных условиях можно максимум на три года.

Если вы начинаете реализацию инновационного и высокотехнологичного проекта - вам в технопарк «Жигулевская долина». Здесь резидентам предоставят не только офисы, но и помещения под лабораторию и производство, помогут с разработкой финансово-экономической модели, промышленным дизайном, подберут кредитную программу и др. Список мер поддержки предпринимателей, работающих в технопарке, включает более 50 пунктов.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе – на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63

instagram.com/mybiz63

vk.com/mybiz63

twitter.com/mybiz63