Онлайн в помощь

Интернет давно стал неотъемлимой частью любого бизнеса. Какие электронные сервисы помогают деловому человеку в реализации проектов – разберемся в рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Только начинаете собственное дело? Тогда вам на портал бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства smbn.ru. Всего за несколько минут здесь можно получить пошаговую инструкцию по открытию бизнеса. Система рассчитает, какую организационно-правовую форму (ИП или ООО) лучше выбрать, поможет определиться со способом налогообложения. Бизнес-навигатор предлагает предпринимателям несколько десятков бесплатных услуг: найти помещение для аренды, создать сайт, удостовериться в надежности контрагентов, выбрать франшизу и даже узнать, какие проверяющие органы скоро нагрянут в компанию.

Где получить финансовую или консультационную поддержку для развития бизнеса, какие обучающие семинары и форумы посетить, как стать экспортером или зарегистрировать товарный знак? Ответы на эти и сотни других вопросов предприниматели найдут на едином региональном портале поддержки предпринимательства mybiz63.ru. Получить грамотные советы от экспертов по выбранной теме можно даже удаленно. Запись на консультации к специалистам также ведется прямо на портале.

Недавно состоялся запуск еще одной цифровой платформы забизнес.рф, предназначенной для работы с обращениями предпринимателей. Бизнесмены могут пожаловаться на излишнее административное давление, например, со стороны правоохранительных органов. Модератор рассмотрит заявление и либо отклонит его, либо направит в МВД, ФСБ, Следственный комитет или Генпрокуратуру.

Наравне с силовыми ведомствами обращения предпринимателей на забизнес.рф будут рассматривать деловые объединения: РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», «Опора России», бизнес-омбудсмен и «Ассоциация защиты бизнеса».

Всё о мерах поддержки предпринимателей в Самарcком регионе – на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63

instagram.com/mybiz63

vk.com/mybiz63

twitter.com/mybiz63