"Дети искали труп по всем мусорным бакам": под Тольятти просят прокуратуру проверить отлов животных

«Ревет весь двор»

Утро 25 ноября стало настоящим кошмаром для владельцев собак и всех любителей животных в селе Верхние Белозерки Ставропольского района. Едва взошло солнце, в село нагрянул отлов. В администрации уверяют, что о предупреждали людей о ловцах, но сами жители утверждают, что никаких предупреждений не видели. Под прицел попало как минимум 18 собак.

- Убили собаку, которую я стерилизовала в прошлом году, убили курируемых щенков, для которых уже нашли передержку в Самаре, - рассказывает местная жительница Ирина* (имя изменено). – Эту собачку, Ладу, очень любил весь двор, она совершенно безобидная была, теперь все дети во дворе ревут. Мы хотели отправить тело собаки на экспертизу в Самару, чтобы доказать, что ее убили, но пока я отъехала по делам, ее тело куда-то исчезло. Дети искали труп по всем мусорным бакам – не нашли, теперь собираемся поискать на свалке. Я за свои деньги за 10 лет стерилизовала более сотни собак, и конечно, это ужасно потом находить их убитыми после отлова… Даже щенков не жалеют!

Глава администрации села Сергей Самойлов в разговоре с журналистом «Комсомольской правды-Самара» подтвердил: отлов в Верхние Белозерки действительно приезжал.

- У Ставропольского района заключен контракт на отлов собак, к нам приехали по графику, накануне вечером было повешено пять объявлений. Мне показали 18 усыпленных собак, я подписал документы, - заявил Сергей Самойлов. - Все собаки бездомные, без ошейников, ни одной жалобы от хозяев, что пострадали домашние животные, в администрацию не поступило. Наоборот, мне жаловались, что эти бездомные собаки съели пять коз, у одного хозяина передавили 45 кур, еще 12 других жалоб было, в том числе от директора школы - собаки пугали первоклашек.

Зоозащитники предлагали организовать в селе приют для животных, даже подобрали подходящее помещение, но поддержки у местной администрации так и не нашли.

Глава администрации уверяет, что бездомные собаки загрызли кур и коз и угрожали первоклашкам. Фото: соцсети

«Остановите живодеров!»

Увы, этот случай для Самарской области – вовсе не единичный. По закону фирмы, которые выигрывают тендер на отлов животных, должны их стерилизовать, делать прививки, и потом отпускать на свободу. По факту жители региона часто жалуются на то, что собак просто убивают – стреляют либо травят ядом. Жители Самарской области даже создали на сайте www.change.org петицию под названием «Требуем остановить беспредел! ИП Мадьянкин - живодер и убийца домашних собак!». Она адресована Следственному комитету РФ, прокуратуре Самары и Роспотребнадзору РФ. Обращение уже подписало более полутора тысяч человек.

- Неравнодушные люди и владельцы собак устали бороться с беззаконием в Самарской, Ульяновской областях и республике Татарстан, - пишут авторы петиции. - За последние несколько лет торги на отлов животных в этих областях выигрывает ИП Мадьянкин. По условиям контрактов и в соответствии с законом РФ, отлов должен совершаться гуманным способом с помещением животных в приюты. Но на самом деле собак отлавливают без предупреждения в СМИ, используют дротики с ядом, раскладывают приманки с отравой, после чего животные бьются в судорогах и конвульсиях на глазах жителей, в том числе и детей. Трупы собак, застывших с гримасами и неестественных позах, выбрасываются на обочины трасс, лесопосадки. Останки животных, разной степени разложения, жители находят в припаркованной машине, отреагировав на скулеж еще живых щенков в этом же автомобиле.

Авторы петиции обращают внимание на то, что владельцам собак не сообщают, где именно держат животных, а за их возврат требуют деньги. «Комсомольская правда-Самара» уже писала об этом конфликте - тогда предприниматель Сергей Мадьянкин заверил журналиста «Комсомолки», что никого не травит, а отвозит всех животных в специальный приют в Ставропольском районе. При этом он подтвердил, что согласен вернуть собак хозяевам только за деньги – на транспортные расходы ему требуется не менее пяти тысяч рублей, но он не возражает, если эту сумму сообща соберут несколько владельцев пойманных четвероногих. Сотрудник кинельской администрации даже назвал адрес этого приюта, утверждая, что был там лично. Однако зоозащитники не поленились съездить в названное село и ничего похожего на приют для собак там, увы, не обнаружили.

Не опрошен – не виноват?

Кинельская зоозащитница Лаурика Нагель написала заявление в полицию, в котором пожаловалась на вымогательства со стороны бизнесмена и попросила провести проверку о фактах жестокого обращения с животными. Однако старший участковый уполномоченный МО МВД России «Кинельский» лейтенант полиции Рашид Сулейманов выдал ей отказ в возбуждении уголовного дела, причем в качестве одной из причины указал, что «в ходе проведения проверки опросить ИП Мадьянкина не представилось возможным, так как он проживает в г. Димитровград» (ответ есть в распоряжении редакции), а на официальный запрос тот не ответил. Даже интересно, этот лайфхак по защите от проверок полиции для всех подозреваемых работает, или только для тех, кто занимается отловом животных?

- Местные администрации продолжают заключать контракты с этим живодером, - отмечают авторы петиции. - Кто и во сколько оценил для себя слезы детей, потерявших любимцев и невероятные страдания беззащитных и бесправных животных? География передвижения расширяется, возможно, в скором времени он доберется и до вас, и тогда горы собачьих трупов будете видеть вы и ваши дети!

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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