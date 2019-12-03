2019-12-02T23:11:32+03:00
Общество

«Она расчесывает волосы, которых нет, а я рыдаю»: мама тяжелобольной девочки рассказала, как врачи отправили дочь умирать

У семьи появилась надежда, но ее цена 20 миллионов рублей
Евгения ВАСИНА
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Аришка не верит, что у нее не осталось косичекАришка не верит, что у нее не осталось косичек
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Елена Карслян мечтала стать мамой. Более трех лет они с мужем пытались завести ребенка, и вот наконец-то случилось чудо.

- Беременность протекала тяжело. Очень мучил токсикоз. Два раза лежала в больнице. Но Ариша родилась в срок 19 мая. Совершенно здоровый ребенок, - рассказывает Елена.

Ариша радовала родителей успехами, росла и развивалась, как и написано в умных книгах для родителей.

- Кроме соплей, которые бывают у всех детей, и кашля у Арины никогда никаких проблем со здоровьем не было. Но в октябре 2018 года у нее пошла носом кровь, паники не было, такое бывает по самым элементарным причинам, например, сухость слизистых. Прошло еще две недели и кровь пошла вновь, но уже ночью, во сне, - вспоминает Елена.

Тогда родные девочки даже не знали, что с этого моменты поменяется их жизнь.

Больницы, анализы, больницы...

Ариша любит прогулки на площадке !!.

Ночные кровотечения родителей насторожили, и они обратились к педиатру, сдали анализы.

- Анализ крови показал, что мало тромбоцитов. Нас отправили к гематологу на консультацию в самарскую городскую детскую клиническую больницу №1 имени Н.Н. Ивановой. К врачу мы попали через неделю, повторно сдали кровь. Тромбоциты оказались еще ниже и нас положили в больницу, - вспоминает Елена.

Врачи сразу приступили к диагностике. Так Арина первый раз узнала, что такое общий наркоз.

- У Ариши взяли пункцию костного мозга. Под общим наркозом. Дочка потом жаловалась на боль в костях, но быстро пришла в себя. Шрам остался небольшой. Ждали результата сутки, я не находила себе места от переживаний. На следующий день отправили нас на УЗИ брюшной полости. Результат мне сразу не сказали. Ближе к обеду пришел наш лечащий врач и пригласила на разговор, - уже с трудом сдерживает эмоции Елена. - Врач сообщила, что по результатам пункции обнаружены клетки опухоли, а на УЗИ было выявлено объемное образование надпочечника. Земля ушла из-под ног, мир рухнул в одну минуту. Я не помню, как дошла до палаты.

С этого момента началась борьба за жизнь Арины. 20 декабря девочке сделали операцию по удалению опухоли.

Девочке пришлось вытерпеть множество операций

Девочке пришлось вытерпеть множество операций

"Мама, когда косички вырастут?"

Ее дочка была совершенно одна в реанимации, привязана к кровати.

- Пять дней в реанимации, без родителей. Нас пускали ненадолго. Дочку привязали к кровати, чтобы случайно не вытащила трубочки. Потом Арина очень боялась вставать и ходить. Вставала с кровати только, крепко схватив меня за обе руки. Как будто снова училась ходить: в первый день шаг, через день два шага. Живот был разрезан весь: от грудной клетки до пупка и в бок, - с комом в горле произносить Елена.

Дальше начались ежедневные перевязки. Все это только еще больше пугало маленькую Арину, которая до этого даже в больнице ни разу не лежала.

- Арина улыбалась только тогда, когда к нам приходили гости с подарками: папа, бабушки с куклами. Кукол Арина любит больше всего. В больницу мы попали 28 ноября, а вышли только 5 января. Новый год встречали одни в палате. Всех остальных выписали. Изолированность сказывалась. Я уже не знала, чем еще порадовать ее. Состояние у нее было ужасное, - даже сейчас расстраивается мама Арины.

В январе у Ариши начался первый блок химиотерапии. Лечение давалось тяжело: рвота до 16 раз за сутки, девочка почти не вставала и ничего не ела, сильно похудела.

- Мы прошли шесть блоков стандартного протокола. На контрольное обследование уехали в Санкт-Петербург. Обследование показало, что костный мозг не очистился. Врачи решили провести вторую линию химиотерапию. Мы вернулись в Самару и прошли еще два блока. В августе этого года мы поехали еще раз в Санкт-Петербург для забора стволовых клеток и дальнейшей трансплантации костного мозга. Так как костный мозг еще был поражен, в Питере нам провели еще два блока химиотерапии. К сожалению, у нас началась прогрессия заболевания, и врачи оказались бессильны. Мы уехали домой в Самару с рекомендациями паллиативной помощи, - почти плачет Елена.

Иначе говоря, ее дочь отправили домой умирать. От химиотерапии у Арины выпали волосы. К этому малышка пока не привыкла.

- Для нее это было очень тяжело. Теперь у нас менее агрессивная химиотерапия. И у Арины чуть-чуть отросли волосы, буквально на пару сантиметров. Но она все время подходит к зеркалу с расческой, рассчитывается и спрашивает: “Мама, а когда у меня вырастут косички”. А я ничего не могу ответить, просто плачу, - говорит Елена.

Появилась надежда

Елена сдавать не собирается. Недавно у нее появилась надежда спасти дочь.

- Мы узнали о новейшем лечении, оно включает в себя химиотерапию совместно с иммунотерапией. В России такой метод только начинают применять. Пока аналогичное лечение прошли лишь 10 человек со всей страны. А вот в Испании в клинике Sant Joan de Déu Barcelona уже давно так лечат раковых больных, и есть положительный результат.

На лечение Ариши нужны огромные деньги

На лечение Ариши нужны огромные деньги

Как рассказывает Елена, иммунотерапия это ввод антител, которые "учат" иммунную систему ребенка распознавать и атаковать клетки опухоли.

- В Самаре уже есть мальчик, которому помогает такое лечение. Но оно очень и очень дорогое. Для обычной семьи, для нас, сумма не подъемная - 20 миллионов рублей. У нас мало времени, болезнь развивается. Клиника нас ждет уже сейчас, счет выставлен, документы готовы. Терапия длится год. Увы, оплата должна быть полной.

Сейчас семье удалось собрать около 1 миллиона 400 рублей. Самостоятельно найти всю сумму родители Арины никогда не смогут.

- Мы очень просим всех неравнодушных помочь, без помощи мы с этим не справимся, - обращается к самарцам Елена. - Спасибо всем, кто нас сейчас поддерживает, коллегами, друзьям, родным.

Как помочь:

Елена Алексеевна Карслян (мама Ариши)

Сбербанк 4274320046477660

Тинькофф Банк 5536913780019119

ИСТОЧНИК KP.RU

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