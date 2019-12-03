В Самаре студент скончался посреди пары от внезапной остановки сердца, а «тролли» обвинили его в наркомании

Преподаватель и мальчики пытались помочь

Правоохранители Самары больше не разбираются в обстоятельствах смерти 19-летнего Максима Высоколенко. Напомним, что парень 23 сентября скончался на первой паре в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова.

— Ему стало плохо тогда. Писали, что директор оказывал первую помощь, но это неправда, — рассказывает корреспонденту samara.kp.ru сестра молодого человека Юлия. — Помочь пыталась преподаватель, на чьей паре все произошло. Мальчики бегали за нашатырем и вызывали скорую.

Среди студентов сразу после ЧП поползли не самые приятные для семьи Максима слухи. «Он чем-то закинулся, напился, наркотики принял...» Медики опровергли все эти домыслы.

— При судебно-химическом исследовании этилового алкоголя, а также производных от наркотических и запрещенных веществ в организме умершего не было, — отмечает в своем заключении эксперт.

У Максима были обнаружены ссадины на голове. Но, как уверены специалисты, они с произошедшем никакой связи не имеют. Видимо, студент получил их при падении.

Внезапная сердечная смерть

— Все, как и изначально мы считали. Он был здоров и ничего не употреблял! Все эти комментарии в интернете — вбросы троллей в массы! — продолжает Юлия.

ЧП произошло на первой паре в техникумеФото: соцсети

Судмед эксперт, занимавшийся изучением трупа умершего, подвел следующий итог:

— Высоколенко умер от внезапной сердечной смерти, о чем свидетельствуют отсутствие повреждений, могущих привести к смерти, и признаков насильственной смерти, отрицательный результат при судебно-химическом исследовании, отсутствие признаков какого-либо заболевания, способного привести к смерти и некоторые другие факторы.

Но что же случилось? Почему здоровый юноша без вредных привычек лишается жизни в самом расцвете сил?

— Врачи объясняют, что это все чаще бывает. И в любом возрасте. Не было у него никакой предрасположенности к болезням, ни чего-то еще. Через 4 дня после Максима точно так же умер мальчик в школе № 48 в Самаре, ему стало плохо на уроке, — говорит сестра умершего.

Никто не может ответить за свои слова

Юлия также обратилась ко всем, кто в своем время высказывался по ситуации с ее братом:

— Все комментаторы, утверждающие, что он наркоман, сердечник и так далее — думайте, что пишете! Вы, не зная человека, оскорбили как только могли того, кто вам уже ответить не сможет! Вы не думаете о том, что испытывают родственники, а вы поставьте себя на наше место и представьте какого это? Нельзя мыслить стереотипами. Если умер молодой и здоровый, то обязательно наркоман! Максим учился на одни пятерки, он был в числе первых, кто сдавал все зачеты, никогда не опаздывал, имел значок ГТО! Вопреки всем разговорам, родителя следили за его здоровьем и всячески ему помогали.

Сестра парня показывает, что он всегда учился на одни пятерки и вел правильный образ жизниФото: из личного архива

Наша собеседница подчеркивает, что за два с половиной месяца семья Высоколенко прошла все проверки, начиная с министерства образования и заканчивая прокуратурой. В квартире, где жил Максим, провели обыск, был изъят компьютер. Полиция, проверив все социальные сети и мессенджеры, ничего не нашла. Никто из знакомых и однокурсников умершего не рассказал о нем ничего компрометирующего:

— Мы документально подтвердили, что Максим был чисты и светлый человек. И такое отношение он не заслужил! Кто сможет доказать, что он у нас болел, наркоман или у него плохие родители? Написать-то каждый может все, что угодно, а вот отвечать за свои слова никто не хочет. Мы верим, что справедливость восторжествует

По словам Юлии, руководство учебного заведения помогло их семье с похоронами и вообще — оказало всяческую поддержку. Сейчас близкие Максима не забывают о нем и надеются, что все разговоры о том, что он вел какой-то нездоровый образ жизни, прекратятся.

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