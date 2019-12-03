Деньги в дело

Запущенный бизнес-проект требует вложений не меньше, чем любой стартап. Как быть тем, кто в предпринимательстве уже не новичок, но его дело также нуждается в финансовой поддержке? Об этом в рубрике, подготовленной при участии министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Один из самых доступных для самарских компаний способов получить деньги на развитие бизнеса — подать заявку на микрозайм в АО «Гарантийный фонд Самарской области» (ГФСО). Это микрокредитная организация учреждена региональным министерством имущественных отношений в целях поддержки малого и среднего бизнеса. Обратившись в фонд, предприниматели могут получить до 5 млн рублей на 3 года под 7,75% годовых. «Компания должна работать на территории 63-го региона не менее полугода, иметь хорошую кредитную историю, вовремя платить налоги и предоставить обеспечение на всю сумму микрозайма», - рассказывает об условиях финансовой поддержки генеральный директор ГФСО Юлия Красина.

Подать заявку на микрозайм можно в ГФСО или через МФЦ. Важно грамотно подготовить документы (список и бланк заявления размещены на www.gfso.ru/), собрать необходимые актуальные справки. Решение о предоставлении средств комиссия принимает за 10 дней.

Микрозайм могут выдать под залог недвижимости, уже имеющейся техники или оборудования, которое планируется приобрести на полученные средства. ВЫ этом случае предприниматель должен в течение месяца предоставить в фонд подтверждающие документы.

ГФСО предоставляет микрозаймы под конкретные нужды. Поэтому целевое использование полученных средств предприниматель должен подтвердить документально в течение 90 дней.

Помимо ГФСО, на всей территории регина работает более 10 муниципальных микрокредитных организаций, предоставляющих займы для предпринимателей на льготных условиях. Узнать подробности можно на портале mybiz63.ru.

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