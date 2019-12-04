«Малые закупки» - выгодные сделки

Принято считать, что государственные контракты — удел крупных компаний и предприятий. Однако даже представители малого и среднего бизнеса могут получать выгодные заказы от бюджетных организаций региона. Причем, сделать это можно, не выходя из офиса. Как? Расскажем в рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В 63-м регионе работает удобный электронный сервис «Малые закупки» webtorgi.samregion.ru. Портал обеспечивает взаимодействие заказчиков – региональных и муниципальных бюджетных организаций – с малым и средним бизнесом. Модуль позволяет предпринимателям в режиме онлайн реализовывать свою продукцию (или услуги) государственным учреждениям. Но суммы сделок не должны превышать 300 и по отдельным категориям 600 тыс.рублей.

Использовать модуль «Малые закупки» могут как ООО, так и ИП. Чтобы пройти регистрацию, необходимы лишь выписка из ЕГРИП (или ЕГРЮ), скан-копия паспорта и электронная подпись. Затем бизнесмен формирует оферту — предложение на поставку своих товаров или услуг – в соответствии с разделами каталога. Потенциальные заказчики видят оферту (получают извещение или находят на сайте) и отправляют запрос. Если условия сделки устраивают стороны, можно заключать контракт и осуществлять поставку.

Работа с сервисом «Малые закупки» позволяет предпринимателям расширить круг потенциальных потребителей своих товаров и услуг. Заказчиками на портале выступают образовательные, медицинские организации, учреждения культуры и другие бюджетные структуры. Наиболее востребованные категории товаров: продукты питания, одежда, медикаменты и др.

За 1,5 года использования модуля региональные заказчики заключили с предприятиями малого и среднего бизнеса более 65700 контрактов на сумму свыше 3,4 млрд руб. Сейчас на «Малых закупках» размещено более 31000 актуальных офрет.

Всё о мерах поддержки предпринимателей в Самарcком регионе – на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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