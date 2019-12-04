2019-12-04T11:25:18+03:00
Экономика

«Малые закупки» - выгодные сделки

Как малому и среднему бизнесу получить госзаказ?
Поделиться:
В 63-м регионе работает удобный электронный сервис «Малые закупки» webtorgi.samregion.ru.В 63-м регионе работает удобный электронный сервис «Малые закупки» webtorgi.samregion.ru.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Принято считать, что государственные контракты — удел крупных компаний и предприятий. Однако даже представители малого и среднего бизнеса могут получать выгодные заказы от бюджетных организаций региона. Причем, сделать это можно, не выходя из офиса. Как? Расскажем в рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В 63-м регионе работает удобный электронный сервис «Малые закупки» webtorgi.samregion.ru. Портал обеспечивает взаимодействие заказчиков – региональных и муниципальных бюджетных организаций – с малым и средним бизнесом. Модуль позволяет предпринимателям в режиме онлайн реализовывать свою продукцию (или услуги) государственным учреждениям. Но суммы сделок не должны превышать 300 и по отдельным категориям 600 тыс.рублей.

Использовать модуль «Малые закупки» могут как ООО, так и ИП. Чтобы пройти регистрацию, необходимы лишь выписка из ЕГРИП (или ЕГРЮ), скан-копия паспорта и электронная подпись. Затем бизнесмен формирует оферту — предложение на поставку своих товаров или услуг – в соответствии с разделами каталога. Потенциальные заказчики видят оферту (получают извещение или находят на сайте) и отправляют запрос. Если условия сделки устраивают стороны, можно заключать контракт и осуществлять поставку.

Работа с сервисом «Малые закупки» позволяет предпринимателям расширить круг потенциальных потребителей своих товаров и услуг. Заказчиками на портале выступают образовательные, медицинские организации, учреждения культуры и другие бюджетные структуры. Наиболее востребованные категории товаров: продукты питания, одежда, медикаменты и др.

За 1,5 года использования модуля региональные заказчики заключили с предприятиями малого и среднего бизнеса более 65700 контрактов на сумму свыше 3,4 млрд руб. Сейчас на «Малых закупках» размещено более 31000 актуальных офрет.

Всё о мерах поддержки предпринимателей в Самарcком регионе – на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63

instagram.com/mybiz63

vk.com/mybiz63

twitter.com/mybiz63

Мой бизнес.

Мой бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Цифровые технологии на страже безопасности: в «Яндекс.Такси» рассказали о новых разработках
Гостем открытой студии программы «Россия в движении» на Транспортной неделе – 2019 стал Директор по стратегическим направлениям бизнеса компании «Яндекс» Алексей Федотов
Виктор Парахин: «Россия станет транспортным мега-хабом»
Заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» рассказал, как создаваемая в России единая цифровая платформа транспортного комплекса изменит логистику, а также рынок пассажирских и грузовых перевозок
Новости 24
Губернатор пообещал, что в 2020 году тарифы на вывоз мусора в Самарской области не вырастут
В Самаре должники за воду не смогут брать кредиты на покупку квартир и техники
В Самарской области двое парней на «десятке» влетели в опору и попали в реанимацию
Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самаре начнут реконструировать цирк
Соболев, Гацкан и Мияйлович сыграют в матче «Крылья Советов» - «Урал»
В аэропорту Курумоч за месяц сожгли полтонны запрещенных продуктов
Для тех, кто хочет купить машину: «КП-Самара» организует автотур по автосалонам города
Стритбольная «Самара» дебютировала на чемпионате России
Возле «Самара Арены» появится «Олимпийская деревня» с аттракционом «Соболемания»
Шестое поражение подряд: самарский ЦСК ВВС уступил «Химику» в матче ВХЛ
Под Тольятти самосвал раскидал по трассе 5 вазовских легковушек: пострадали два человека
Прервали серию поражений: хоккеисты "Лады" на выезде обыграли "Хумо"