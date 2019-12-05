«Я получала по 200 тысяч, но не хочу назад»: откровения бывшей проститутки, которую заставляет вернуться сутенер

Не было достойной работы

25-летняя Анастасия Петрова (личные данные изменены) ведет самый обычный образ жизни. Работает мастером ногтевого сервиса, гуляет с подругами, ходит на свидания... Но несколько дней назад девушку ждал неприятный звонок из прошлого, заставивший ее серьезно испугаться. На связь вышел бывший босс — сутенер Виталик.

— Три года назад я была вынуждена работать проституткой, — делится с корреспондентом «Комсомолки» своей историей Анастасия. — Приехала из области, в 22 года закончила педагогический, получив специальность «воспитатель детей дошкольного возраста». Достойной работы не было, труд у нас не ценится. 15 тысяч рублей в месяц, сами понимаете...

Петрова не хотела трудиться «за копейки» и решила заняться оказанием секс-услуг за деньги. Нашла «Вконтакте» объявление — «на высокооплачиваемую работу требуются девушки» — и набрала указанный там номер.

Примерно по такому объявлению Анастасия нашла работу по оказанию секс-услуг, их и сейчас много в сетиФото: соцсети

— Позвонила, встретилась с хозяином салона — Виталиком. Знаю, что ему 35-37 лет, семья есть. Тогда было еще двое владельцев, но теперь он один. Мне объяснили условия, ничего сложного, — рассказывает наша собеседница. — Я хотела там подзаработать временно, но затянулось все на год с лишним.

5-6 клиентов в день

Вместе с Анастасией в салоне числилось еще 5-6 «жриц любви». Часть искала клиентов на улице Гагарина, остальные принимали мужчин на съемных квартирах:

— Мы там жили и, одновременно, работали. По одной. Я работала только на квартирах. Были люди, которые отвечали на телефонные звонки и занимались размещением рекламы в интернете — диспетчеры. Номер мог найти любой желающий. Клиентов отправляли на разные адреса — к нам, девочкам. За 10-15 минут предупреждали: «к тебе скоро поднимется человек, ему нужно то-то» и так далее.

«Спалиться» Анастасия не боялась — родные остались в области, они ничего не знали. Мужа и семьи у нее нет и сегодня. Поначалу идея оправдывала ожидания.

Часть девочек Виталика работала на улице ГагаринаФото: принтскрин видео.

— В день к нам приходили минимум 5-6 клиентов, проблем с полицией не было, только с соседями — жаловались, что кто-то постоянно ходит. К сожалению, отправляли к нам всех подряд — и пьяных, и под чем-то еще, просто неадекватных. Даже дрались, бывало, — продолжает экс-путана. — В конце дня к каждой девочке на квартиру приезжал сутенер и забирал деньги. 50 на 50 мы работали. В итоге у меня выходило 150-200 тысяч рублей в месяц.

В 2017 году ситуация поменялась в худшую сторону. Петрова вспоминает, что условия стали отвратительными, испортились отношения с Виталиком, который, кстати, как и «главари», мог пользоваться услугами девочек бесплатно.

— Он начал себя очень нагло вести. У них есть такая особенность, у сутенеров, может, деньги влияют — они наглеют и небрежно относятся к девочкам, — объясняет самарчанка. — Доходило до рукоприкладства, были штрафы на пустом месте — 10-15 тысяч. Требования какие-то. Я решила уйти.

«Новый год скоро, иди работай!»

Отпустили не сразу. Угрожали — «ты будешь должна денег, мы тебя найдем». Она побаивалась, но все-таки покинула салон и уехала в Казань, хотела все кардинально поменять. Однако в Татарстане не сложилось, девушка спустя три-четыре месяца вернулась в Самару. Здесь занялась маникюром-педикюром, все шло хорошо. А на прошлой неделе позвонил Виталик:

— Он потребовал возвращения. Сказал, что если не вернусь, у меня будут крупные неприятности.

Анастасия записала разговор на диктофон и попросила совета у юриста форума секс-работниц Марины Авраменко.

— Этот Виталик наговорил ей традиционные сутенерские байки: «я знаю, где ты живешь, ты обязана вернуться, если откажешься, то придут мои ребята, объяснят тебе, на кого ты должна работать и кого должна слушаться», — говорит Марина журналистку «Комсомолки». — Я ей посоветовала обратиться в полицию, но, поскольку прямо он не угрожал, а только намеками, то рекомендовала написать заявление о том, что ее хотят вовлечь в занятие проституцией. Это тоже серьезная статья и, учитывая обстоятельства, дело может «обрасти» другими эпизодами.

Петрова пришла в отдел полиции Октябрьского района — на проспекте Ленина. С правоохранителями беседа не сразу вошла в нужное русло:

— Они хихикали: «Виталик звал работать? А че не пошла? Новый год скоро! Деньги нужны! А айфон у тебя откуда?» И прочее, что меня сильно возмутило. Хотели даже составить протокол за занятие проституцией, но я два года уже этим не занималась, а срок годности там — три месяца. Удивились, когда это им объяснила.

Клиент под прикрытием

Заявление Анастасии зарегистрировали. Ответ должны дать через 10 дней. Между тем два дня назад с ней связался незнакомец и пытался договориться на «интимную встречу».

В полиции с трудом, но приняли заявление экс-путаныФото: Из личного архива

— Хотел попасть ко мне под видом «клиента»: «я был у тебя, я с тобой виделся». Я ему отказала, а потом посмотрела по приложению, как он записан у других, и у многих он «полицейский, мент, участковый». Я перезвонила, прямо сказала, что «знаю, где ты работаешь и что тебе от меня надо?» Он что-то промямлил про встречу и все. Думаю, он просто проверял — не работаю ли я. Может, его подослали, — отмечает Анастасия.

Теперь Петрова ждет ответа от правоохранителей. О написанном заявлении она не жалеет — в обратном случае приходилось бы быть в постоянном страхе, а так есть вариант, что жалоба спугнет Виталика, который, к слову, о себе больше знать не давал. Возвращаться в древнейшую профессию она не собирается:

— Возвращаться я точно не хочу. Хочется навсегда забыть про это все!

Как подтвердили samara.kp.ru в полиции, обращение от местной жительницы действительно поступало. Сейчас по нему продолжается проведение проверки. «Комсомолка» будет следить за развитие событий.

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