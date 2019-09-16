«Из-за него год боялась мужчин»: тольяттинца, изнасиловавшего проститутку из Геленджика, отправили за решетку

Для человека нет ничего дороже свободы

В Геленджике на днях огласили приговор 35-летнему Руслану Елисееву из Тольятти. Его признали виновными в изнасиловании местной проститутки Марины и отправили в колонию общего режима на 5 лет. Пострадавшая довольна, что обидчика наказали, но уверена - судья мог быть более жестким.

— Я изначально хотела, чтобы он сел, отказывалась от денег, которые он предлагал мне — сначала 20 тысяч, потом 200 тысяч рублей. Для человека нет ничего, дороже свободы. Посидит, подумает. Учитывая, что проституток воспринимают как исчадие Ада, жертв насилия тоже не воспринимают всерьез, я рада, что отправили в тюрьму, — делится с корреспондентом «КП-Самара» пострадавшая. — Но мы с адвокатами подали апелляцию, потому что ожидали более серьезного срока. Например, 8 лет за решеткой.

31-летняя Марина также планирует взыскать с Елисеева компенсацию за расходы на юристов — свыше 100 тысяч рублей, и за причиненный ей моральный вред. Во время заседаний последний она не озвучила, но сейчас решилась — правда, не знает, какую указать сумму.

Насильник хотел оставить ребенка

Мягкий, по мнению потерпевшей, вердикт вынесен во многом из-за того, что мужчине вменили часть вторую статьи «Изнасилование», а не третью, на которой она настаивала . Марина после происшествия забеременела, но доказать, что это случилось именно после нападения жителя Автограда, не получилось из-за отсутствия ДНК-экспертизы.

— Следователь Смышнов сделал все, чтобы утратить доказательства. Он уверял, что расследование ведется, показывал мне черновики возбужденного уголовного дела, говорил все в порядке, — делится наша собеседница. — Даже в кресле у врачей, перед абортом, я звонила ему, спрашивала, не нужно ли ничего сохранять — он сказал, нет необходимости.

Ночная бабочка, у которой есть один ребенок, признается, что она против незапланированной беременности. Но у нее просто не было выбора.

— Я узнала о своем положении спустя 2 недели. У меня была черепно-мозговая травма и жуткий токсикоз, от жары сознание теряла. Бывало, что приходила в себя буквально под унитазом, — признается женщина. — Я считаю, что аборт — это убийство. Лишаешь жизни живое существо. 12 дней я морально собиралась с силами перед этим. Хотелось лечь и умереть.

Как говорит Марина, узнав о «залете» она в гневе позвонила Елисееву и высказала ему, все что о нем думает:

— А он, кстати, высказался против аборта. Хотел приехать сюда. Но я не изменила решения.

Оставила его у себя из жалости

Сейчас жрица любви снова занимается оказанием интимных услуг за деньги.

— Страх встречи с мужчинами после случившегося был около года. Но сегодня уже легче, — рассказывает она. — Впервые подобное было в моей жизни. Когда я его увидела, думала маменькин сынок — метр семьдесят, тихий. Хотела выпроводить его, но оставила из жалости. А оказался комнатный боец.

Шокирующие подробности преступления. Фото из материалов дела

Приговор «Комсомолке» прокомментировала юрист всероссийского форума секс-работниц Дарина Иванченко, помогавшая жертве привоечь Елисеева к ответственности.

— Считаю, что приговор слишком мягкий. Марина думала, что ее защитят. Не знала, что следователь Смышнов имел контакты с Елисеевым — Руслан сам об этом говорил — и изначально не планировал возбуждать дело, — считает Дарина. — Всю дорогу в воздухе витало, что много ему не дадут, потому что суд учитывает личность потерпевшей. Этого, конечно, нет в документах суда, но следователь в постановлениях писал «учитывая аморальный образ жизни, что она оказывает секс-услуги...» Получается, он искренне считал, что проституток можно насиловать. И основная защита была на этом построена. Она же проститутка! Мысль, что за проституток не надо наказывать — витала в воздухе.

По словам специалиста, в ходе разбирательств отношение силовиков к тем, кто занимается оказанием интим-услуг, витало в воздухе. Сама Иванченко с таким положением дел не согласна:

— Задаюсь вопросом: люди, которые обвиняют жертву, не думают, что следующей жертвой могут стать они сами или их близкие? Дети, сестры, жены, матери — кто угодно, насильнику все равно, кого насиловать. Мы общались со знакомыми Елисеева и они признавались о насилии с его стороны. Но боялись заявить, боятся и сейчас. Это незащищенный слой общества. Во Франции есть поговорка — «Обидеть проститутку — это как обидеть ребенка». Думаю это правильно, потому что они тоже не защищены. Но радует, что девушки сейчас себя защищают. Свежий случай в Уфе, где нигериец изнасиловал проститутку, еще одно тому подтверждение.

Обжалуют оба

Елисеев намерен обжаловать приговорФото: соцсети

Руслан и его защитники тоже не согласны с приговором и обжалуют его со своей стороны. Он на протяжении процесса заявлял, что его оговорили. Более того — Марина, якобы, вымогала с него деньги. Эти доводы не подтвердились.

Преступление было совершено вечером 14 июня 2018 года. Руслан отдыхал в Геленджике, решил развлечься и по объявлению нашел Марину, готовую за две с половиной тысячи в час вступить в интимную связь с «заказчиком».

По версии следствия, в квартире девушки, где состоялась встреча, между парой произошел конфликт, закончившийся тем, что мужчина, получив оплаченные услуги, избил хозяйку и изнасиловал ее. Марина после этого забеременела и в июле 2018-го сделала аборт.

10 месяцев жертва Елисеева безуспешно писала заявления правоохранителям. Дело возбудили лишь когда к истории подключились активисты и омбудсмен Татьяна Москалькова. Задержали Руслана уже в родном Автограде.

Изменится ли ситуация после рассмотрения апелляций, станет известно примерно через месяц. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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