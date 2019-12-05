Считаешь мелочь? Разоришься! Как вырастут цены за проезд в общественном транспорте в Самаре и зачем

В Самаре стоимость проезда хотят поднять до 32 рублей. Но такую высокую цену за передвижение на автобусах – трамваях заплатят только те, кто желает рассчитываться наличкой. Использование банковской или транспортной карты поможет сэкономить: для таких пассажиров стоимость поездки вырастет на рубль (это 3,6%). В мэрии клятвенно обещают: если тарифы сейчас проиндексируют, то потом никаких подорожаний не будет в течение двух лет.

Последний раз стоимость повысили 1 января 2019, цена выросла с 25 рублей до 28 рублей. До этого повышений не было три года.

Пока что окончательного решения не принято: предложения Департамента транспорта Самары обсудили на совещании в городской администрации. Свое мнение высказали общественники, депутаты, представители профсоюзов. Мы решили разобраться, какие новые траты нас ждут в новом году, кому не повезет больше всего и как жители смогут сэкономить.

Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте в Самаре в 2020 году?

Если вы покупаете билет за наличный расчет, придется выложить 32 рубля. Для обладателей транспортных или банковских карт цена билета будет 29 рублей.

Безлимитная карта гражданина будет стоить 1865 рублей. При 90 поездках в месяц одна из них будет стоить 20,70 рублей.

Дороже будет обходиться семье школьник. Безлимитка для ребенка обойдется в 600 рублей (сейчас 560). Проезд по карте школьника будет стоить 15,60 (вместо 14,60). Сама карта стоит 50 рублей.

По студенческой карте стоимость проезда вырастет на 1 рубль 40 копеек. Она будет стоить 16 рублей. Безлимитная карточка обойдется в 800 рублей.

- Мы хотим сохранить тарифы на 20 и 40 поездок (Сейчас это 280 рублей и 560 рублей), - объяснили в горадминистрации.

Цена льготной карты не вырастет: за 270 рублей в месяц можно будет 90 раз прокатиться на всех видах транспорта.

Такое решение мотивирует платить банковскими картамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому хотят добавить льготы?

Сейчас депутаты предложили предоставить специальные льготы многодетным семьям. Они смогут ездить бесплатно, совершая неограниченное количество поездок.

Почему любителей «налички» обижают?

Глава дептранса Сергей Маркин объяснил, что в ведомстве надеются таким образом снизить расходы на инкассацию. В дальнейшем, кстати, из трамваев могут убрать кондукторов. На 5 маршруте, например, уже поставили устройства для бесконтактной оплаты. Правда, сейчас их работу дублирует человек с терминалом и сумкой, ведь кто-то должен продавать билеты людям с наличкой. В Чехии, например, такие пассажиры могут обратиться к водителю. И билет им обойдется примерно на 50% дороже.

- . Это общепринятая практика, за рубежом, и у нас в России, например в Москве, везде разовый проезд по наличному расчету стоит значительно дороже, чем абонементы по картам. Это правильно и с экономической и с социальной точки зрения. Это повышение, на моей памяти, первое, где проводились серьезные расчеты и ставились конкретные цены, до этого о пассажирах и транспортных вопросах не задумывались и цену устанавливали только из финансовых соображений. На мой взгляд, в перспективе разрыв по стоимости между картами, пакетами, сезонками и разовым проездом должен возрастать, поддерживает эту идею председатель правления самарского областного Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов.

А зачем повышать стоимость проезда?

Конечно, большинство пассажиров не рады и увеличению стоимости на 1 рубль. Но в департаменте транспорта объясняют, что сейчас это неизбежный шаг, связанный с общей инфляцией и ростом налогов. 1 рубль за три года (а власти обещают мораторий на повышение до 2022 года) – не самое большое увеличение. Хотя среди соседей мы одни из самых дорогих: в Уфе, Нижнем Новгороде и Казани проезд стоит дешевле, и даже в Москве, расплачиваясь картой, за 42 рубля можно проехать с одной стороны столицы до другой, даже с пересадкой на МЦК.

Но власти не сдаются и уверены, что смогут убедить самарцев в своей полезности. Например, они сразу рассказали, насколько лучше станет транспорт.

Что собираются сделать на полученные деньги:

- Купить 152 трамвая, 100 автобусов, 70 троллейбусов, 40 электробусов.

- Купить 22 вагона метро и отремонтировать еще 24,

- сделать транспортно-пересадочные узлы у стадионе «Самара Арена» и около станции «Пятилетка»,

- построить левый поворот трамвайных путей с Ново-Вокзальной на Ставропольскую. Поставить автоматические стрелки.

- пустить троллейбусы по ул. Куйбышева от ул. Пионерской по ул. Чапаевской и по Фрунзенскому мосту.

А как у них?

Казань: 27 рублей, банковские карты – 25 рублей

Нижний Новгород: 28 рублей – наличный расчет, 26 рублей – электронный кошелек. Безлимитка 2300 рублей, для студентов 1150 рублей

Екатеринбург: проезд в метро 32 рубля,

Уфа: 25 рублей – автобусы, 20 рублей электротранспорт

Расплачиваться "безналичкой" можно и телефономФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Личный взгляд

Ольга АФАНАСЬЕВА, КП-Самара

- Безлимитная карта – хороший способ экономить, но в Самаре это работает не всегда. Для того, чтобы люди привыкли пользоваться общественным транспортом, не пересаживались на маршрутки, а ждали трамвая или троллейбуса, нужно, чтобы они хорошо ходили. Понятно, что в большом городе невозможно сделать так, чтобы из любой точки в другую можно было бы доехать без пересадок. Но в нашем городе часто и одна пересадка не помогает. Например, придумайте, как удобно и без длительных плутаний по улицам доехать от ипподрома до Волжского проспекта? Или же добраться до речного вокзала не на коммерческих маршрутах? А 13 трамвай, например, который помогает пусть с пересадкой добраться до спальных районов из центра, перестает ходить в 21.00 – жизнь большого города завершается гораздо позже.

В общем, очень хотелось бы, чтобы дорожающий общественный транспорт Самары становился еще и комфортнее, чтобы в нем не нужно было мерзнуть зимой и задыхаться летом, чтобы не хотелось прыгнуть в маршрутку, замерзая на остановке. Если такое все же случится, это будет настоящим счастьем для всех самарских пассажиров.

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