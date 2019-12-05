Ждут пингвинов из Германии и столичных акул: океанариум в ТЦ «Московский» должен открыться уже до Нового года

Стало известно, когда планируется открытие океанариума в Самаре в ТЦ «Московский». Предполагается, что он может начать работу уже 20 декабря. Сейчас здесь кипят последние строительные работы – рабочие заливают полы и укладывают напольное покрытие. Все аквариумы уже установлены на местах и частично заполнены рыбами. Уже приехали в Самару и разнообразные черепахи – сухопутные и морские.

- На следующей неделе мы ждем приезда четырех пингвинов из Германии, - рассказал журналисту «Комсомольской правды - Самара» руководитель строительства океанариума. – В понедельник в Самару приедут две акулы из Москвы, в дальнейшем планируем увеличить их число до десяти.

В океанариуме самарцы смогут полюбоваться на редких рыб – например, у нас будут представлены розовые араваны – обычно такие рыбы бывают только белой расцветки. Кроме итого, руководство океанариума ведет переговоры по поставке барракуд и мурен.

Напомним, океанариум в Самаре строит казанская компания Discovery Ocean, которая пять лет назад открыла аналогичное заведение в столице Татарстана. В Самарском океанариуме найдется место для аквариумов, вольеров и террариумов общей площадью 2,5 тысячи кв. метров. Самарцы смогут увидеть более четырех тысяч морских обитателей, в том числе черепах, пингвинов, морских котиков, выдр и крокодилов.

Сколько будет стоить билет на посещение океанариума в Самаре, его собственники пока не сообщают. Но, например, в Казани цена билета в океанариум составляет 700 рублей для взрослых и 500 рублей для детей до 12 лет. Кроме того, желающие могут оформить абонемент. Также пока не обнародовали режим работы океанариума в Самаре, но в Казани двери Discovery Ocean открыты с 9 утра до 9 вечера, кроме понедельника.

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