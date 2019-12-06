«Вашу собаку усыпили»: в Тольятти ищут слепого пуделя, хозяева которого получили записку о его смерти

Пудель пропал, пуделя нашли

Полное загадок исчезновение пуделя по кличке Тима не дает покоя жителям Тольятти. Взрослый и слепой песик исчез днем 25 ноября. Гулявший с ним у дома № 34 на улице Революционной школьник Илья на две минуты отошел в пекарню, а когда вернулся — питомца и след простыл.

— У сына обязанности — после школы сходить за хлебом и прогулять собаку. Нас дома нет, а он приноровился — вынесет собаку во двор, оставит и, пока тот ходит кустики обнюхивает, Илья добежит до хлебницы, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» хозяйка Тимы Алла Вармяк. — Она у нас во дворе, десять шагов. На обратном пути забирает собаку и домой. Когда узнала, что он так его оставляет, сильно ругала. Но он меня не послушал, и вот результат.

Владельцы Тимы не исключают, что этот найденный пудель и есть их любимецФото: соцсети

Куда делся Тима? Непонятно. Он никогда не убегал, всегда ждал Илюшу на доверенном месте. У владельцев питомца сразу стали появляться нехорошие мысли. И 25-го же числа появляется зацепка в видео поста сразу в нескольких группах в социальных сетях:

— Нашли пуделя — маленький, след от ошейника, на одном глазике бельмо. Был практически замерзший на Революционной. Долго держать не можем — у самих 2 собаки. Ждем хозяина.

Чарли и страшная записка

Совпадение почти стопроцентное. Вармяки связались с автором объявления Алисой и были практически сразу разочарованы — в тот же вечер у потеряшки объявились хозяева. И, как оказалось, это Чарли.

— Он не слепой, просто один глазик был поврежден. На ветку напоролся. Я позвонила тем людям, они сказали все нормально, их Чарлик чувствует себя хорошо. Желаю побыстрее найти вашего, — объяснила Алиса близким Тимы.

Записка о смерти пуделя очень напугала его близкихФото: Предоставлено "Комсомолке"

Контакты людей, забравших собаку, она не оставила. Алла и ее родные продолжили поиски:

— Мы очень удивились совпадению. И стали искать дальше, клеили объявления, размещали в соцсетях, обзванивали ветклиники в надежде, что если пес больной, его принесут для лечения. Обзванивали приюты. А в понедельник муж из почтового ящика достал записку, написанную на нашем объявлении, где был указан и обратный адрес.

Текст послания оптимизма не прибавил. Скорее наоборот — серьезно напугал: «Вашу собаку усыпили. Так собак на улицу без ошейника не выпускают, а вы ее выбросили».

Тима ладил с другим питомцем семьи - КексомФото: Предоставлено "Комсомолке"

— На поводке Тима не ходит, потому что слепой. Упирается и тащишь волоком. Поэтому мы носим его на руках. Вынесем на ручках, поставим на травку, ходит он очень медленно, ощупью. Потом опять на ручки и домой, ошейник не нужен, — продолжает наша собеседница. — После того письма, эмоций было через край, когда успокоились и подумали, решили, что что-то тут не сходится и надо разобраться, — продолжает наша собеседница.

«Мы его очень любим, но надежда тает»

Подозрения пали на ту самую Алису. Почему она не дала контактов людей, которым отдала собаку? Почему перестала после того разговора отвечать? Почему закрыла страницу? Вопросов накопилось достаточно. Да еще и волонтеры выяснили, что в одной из клиник похожего пуделя действительно усыпили.

— Мы не понимаем, зачем женщине платить столько денег за усыпление? Собираемся обратиться в полицию, — говорит Алла Вармяк. — По поводу чего, пока не знаю. Нужно убедиться, что усыпили не мою собаку, может он еще жив. Может быть, Алиса все выдумала?

У женщины даже есть версия того, как развивались события:

— «Добрая» женщина увидела — слепая собачка по травке ходит, дай-ка заберу. А Тима очень преданный, в чужих руках жить не будет, кроме того, он старенький и больной, вот ему и стало плохо, не выдержал стресса. А она ждать не стала и побежала в клинику. Но это лишь предположения.

Кудрявый песик был самым настоящим любимцем семьиФото: Предоставлено "Комсомолке"

И у Аллы, и у ее мужа с детьми все-таки остается надежда на то, что Тима жив и те, кто забрал его, одумаются и вернут беднягу:

— Мы его очень любим, но надежда на возвращение тает с каждым днем. Он жил у нас 13 лет, мы его вязли совсем маленьким.

Алла просит всех, кто видел или что-то знает о ее пуделе, обращаться по телефону 89613891854. Также сообщение можно оставить на kpsamara@phkp.ru. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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