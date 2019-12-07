2019-12-07T01:23:26+03:00
Спорт

Мужского чуда не будет? Финал Гран-при по фигурному катанию - 2019. Онлайн-трансляция произвольной программы. Мужчины

Дмитрий Алиев и Александр Самарин попробую повернуть ситуацию в свою пользу - следим за выступлениями в прямой онлайн-трансляции произвольной программу у мужчин финала Гран-при 2019
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Алиев занимает четвертое место по итогам короткой программыДмитрий Алиев занимает четвертое место по итогам короткой программы
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7 декабря в Турине на финале Гран-при по фигурному катанию - 2019 свои произвольные программы представят фигуристы- мужчины. Прямая онлайн-трансляция начнется в 14.55 (мск). Первым среди россиян выступит Дмитрий Алиев, в 15.15, в 15.23 выйдет Александр Самарин.

После короткой программы результаты россиян не самые лучшие. Чтобы бороться за медали им реально нужно совершить чудо. Или же кто-то из грандов должен серьезно оступиться.

В короткой программе Алиев после четверного лутца прыгнул только двойной тулуп, а не тройной, что могло бы увеличить цену элементов. У Самарина на выезде с прыжка соскочил конек и он потерял баллы. Юдзуру Ханю получил высокие баллы, но не справился с четверным тулупом. При этом он на втором месте.

Порядок выступления фигуристов на произвольной программе Гран-при 2019 в Турине:

1. Боян Цзинь (Китай)

2. Дмитрий Алиев (Россия)

3. Александр Самарин (Россия)

4. Кевин Аймо (Франция)

5. Юдзуру Ханю (Япония)

6. Нэтан Чен (США)

Баллы после короткой программы

Нэтан Чен 110,38

Юдзуру Ханю 97,43

Кевин Аймо 96,71

Дмитрий Алиев 88,78

Александр Самарин 81,32

Цзинь Боян 80,67

Расписание прокатов финала Гран-при по фигурному катанию - 2019

6 декабря россиянка Камила Валиева получила золотую медаль юниорского финала Гран-при - 2019 в Турине. Третье место заняла Дарья Усачева. Все три первых места в короткой программе заняли российские фигуристки: Алена Косторная (она установила новый мировой рекорд), Алина Загитова, Анна Щербакова. Бронзу завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов среди спортивных пар. Золото впервые в карьере выиграли китайцы Суй/Хань. По итогам ритм-танца россияне Синицина/Кацалапов - четвертые, лидируют Пападакис/Сизерон.

Финал Гран-при по фигурному катанию - 2019. Онлайн-трансляция произвольной программы. Мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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