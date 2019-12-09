Натравила бывшая жена? Героя, спасшего людей после ДТП с автобусом, задержали за жестокое избиение самарского бизнесмена

Не нравилось, что бывшая общалась с чеченцами

27-летний Ислам Янурсаев в октябре этого года прославился на всю Самару. Молодой человек спас жизни пассажирам автобуса № 41, который влетел в столб на улице Стара-Загора. Сегодня уроженец Чечни переживает совсем другие времена — он находится в СИЗО за нападение на 52-летнего бизнесмена Евгения Малахова.

Как стало известно корреспонденту «КП-Самара», преступление было совершено еще 16 июля. Примерно в 23-00 во дворе дома № 90 на Некрасовской Ислам и его земляк — Магомед-Насыр Сагаев избили Малахова.

Жуткое ДТП с автобусом в Самаре произошло 6 октябряФото: ГУ МЧС России по Самарской области

— Потерпевшему нанесли несколько переломов ребер. После этого подозреваемые скрылись. Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено 24 октября, после обращения пострадавшего, — поделились правоохранители.

В поимке подозреваемых помогли оперативники отделения по борьбе с преступностью этнической направленности. Причины налета сейчас устанавливаются, одной из них является личный конфликт.

— В организации преступления предприниматель заподозрил свою бывшую жену Юлию, с которой развелся четыре года назад. Ему, якобы, не нравилось, что она общается с чеченцами, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» источник, знакомый с ситуацией.

Дерзкая запись в сети

Масло в огонь подлила опубликованная в сети запись разговора, в которой человек с голосом, похожим на Евгения Малахова, крайне негативно отзывается о жителях Чечни и даже утверждает, что «убивал их всю жизнь». Возможно, именно эти слова привели к тому, что Евгения избили. Также стражи порядка не исключают и корыстные мотивы.

Отметим, что Магомед Сагаев является сыном бывшего следователя УВД города Мусы Сагаева, который в конце августа погиб в ДТП в Калмыкии. Его жена и дочь получили серьезные травмы в той аварии, Магомед за ними ухаживал. Помогала ему в этом как раз Юлиях Малахова.

Янурсаев воспитывает двух маленьких детейФото: соцсети

Ислам Янурсаев — мастер спорта по вольной борьбе. Его близкие уверяют, что силу он использует только во благо. Янурсаев воспитывает 6-летнюю дочь и сына, которому полтора годика. Родные молодого человека требуют, чтобы его освободили.

— В суде ссылались на место регистрации Ислама в Чеченской Республике. Янурсаев Ислам учился и вырос в Самаре и уже 8 лет проживает вместе со своей семьей по одному адресу. Паспортный стол раннее в регистрации отказал, написав на бумажке для заметок: «Паспорт в таком состоянии не принимаем. Печать размыта + оторванна страница». Хотя паспорт в нормальном состоянии. Дискриминация?! — пишут заступники обвиняемого в петиции, в которой просят его освобождения.

Адвокаты говорят, что их клиентов били

В той же петиции отмечено, что потерпевший узнал Янурсаева только по глазам. Родственники фигуранта настаивают на объективном и открытом расследовании.

На бизнесмена Малахова напали минувшим летомФото: принтскрин видео.

Евгений Малахов — бывший деловой партнер экс-сенатора от Самарской области Андрея Ищука. Того самого, из окна дома которого в чешском городке Градец-Кралов недавно выпала Екатерина Бобкова — девушка, сопровождавшая футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во время их хулиганских похождений.

Железнодорожный суд заключил Сагаева и Янурсаева под стражу 30 ноября. Защитники молодых людей уверяют, что показаниях из них пытались выбить силой. Сейчас разбирательства продолжаются.

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По словам Ислама Янурсаева, его не остановило даже то, что попавший в ДТП МАЗ мог взорваться (подробности)