2019-10-07T15:59:29+03:00
Происшествия

«Там могла быть моя мать»: житель Самары спас 10 человек из влетевшего в столб автобуса

По словам Ислама Янурсаева, его не остановило даже то, что попавший в ДТП МАЗ мог взорваться
Михаил ГОРЮНОВ
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ДТП представляло собой жуткую картинуДТП представляло собой жуткую картинуФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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— Я стоял на светофоре, услышал шум, обернулся и увидел, что автобус врезался в столб. Сразу развернулся и поехал к нему, — самарец Ислам Янурсаев прекрасно помнит, как накануне утром, в воскресенье 6 октября, на улице Стара-Загора в Самаре произошло страшное ДТП. 26-летний уроженец Чечни принял непосредственное участие в спасении пассажиров и ликвидации последствий аварии.

Примерно в 11-00 следовавший по маршруту № 41 автобус, в котором находились 30 пассажиров, влетел в мачту уличного освещения. По последним сведениям, пострадали 15 человек, шесть из них госпитализированы. К счастью, все живы, но, как говорят очевидцы, все могло быть иначе, если бы не добровольцы.

— Не скажу, что это было спасением, это была помощь, — говорит Ислам корреспонденту «КП-Самара». — Я просто помогал людям, оказавшимся в западне, помогал им выбраться на улицу. Автобус мог взорваться, с него лилась какая-то жидкость, да еще и высоковольтный столб с электричеством на нем лежал.

Молодой человек самым первым из очевидцев бросился в покореженную машину. Потом к нему присоединилось еще двое парней, а на улице первую помощь нуждающимся оказывала девушка.

— Было 9-10 человек, которые сами бы не вылезли оттуда. Много крови, кругом осколки, некоторые люди лежали между проходами, зажатые, — объясняет Ислам. — Девушка воду таскала, ухаживала за теми, кого выносили на улицу.

Ислам не считает себя героем Фото: соцсети

Ислам не считает себя героемФото: соцсети

Первой из МАЗа Ислам вывел кондуктора, у которой вся голова была в крови. Женщина была бледна, еле передвигалась. Чтобы как-то остановить кровь, Янурсаев перемотал ее голову своей олимпийкой.

Наш собеседник признается, что определенный страх перед тем, как войти в салон, был, но он его не остановил.

— В этой ситуации думать долго времени не было. Что будет, того не миновать. Я находился в состоянии адреналина и просто помогал людям, — делится парень. — Не считаю это геройством или подвигом. Я поступил, как и должен был поступить любой другой мужчина на моем месте. Там могла быть моя мать и другие близкие.

После происшествия Ислам Янурсаев скромно уехал по своим делам. Он даже не помнит, благодарил ли его кто-нибудь из спасенных и о случившемся рассказывает скромно.

В компании перевозчика — «СамараАвтоГаз» сообщают, что автобус подрезала легковушка, которая впоследствии уехала с места событий. Водитель общественного транспорта пытался избежать столкновения, задел бордюрный камень и влетел в столб. Сейчас проверки по факту ДТП продолжаются. Их проводят полиция и прокуратура.

В Самаре автобус с пассажирами снес столб.instagram.com/samara.dtp.official/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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