2019-12-09T18:21:11+03:00
Общество

Самарцы могут помочь Деду Морозу и осчастливить детей-сирот

Стать волшебником может каждый! Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала
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От этого фонарика зажгутся все елки городаОт этого фонарика зажгутся все елки городаФото: Евгения ВАСИНА
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До самого сказочного праздника года остались считанные дни. А значит, пришло время волшебства. В Самаре уже стартовала традиционная благотворительная акция «Елка желаний». По доброй многолетней традиции, в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары установили елку, украшенную яркими открытками с желаниями маленьких самарцев, воспитывающихся в социальных учреждениях города. Любой желающий может прийти, сорвать открытку и исполнить детскую мечту.

Украшали «Елку желаний» в этом году воспитанники центра «Иволга» вместе с мэром города Еленой Лапушкиной.

Юные воспитанники центра «Иволга» не только развесили украшения, но и помогли создать праздничную атмосферу. Ребята рассказали стихи и подарили главе города новогодний венок.

- Стихотворение мне помогла выбрать и выучить воспитательница, - краснея, рассказывает пятилетняя Катя Изотова. - Сейчас у меня столько хороших впечатлений. Мне понравилось, как мы украшали елку. Я пока не умею писать, поэтому написать мое желание на открытке мне помогли. У Деда Мороза я попросила куклу и деревянный конструктор.

Катя живет в центре с 2017 года. Девочка из многодетной семьи, у нее восемь братьев и сестер, семеро из них живут в центре «Иволга». Новый год Катя очень ждет, а теперь еще и поможет ему прийти чуть быстрее. Елена Владимировна вручила ребятам праздничный фонарик, от которого в Самаре зажгут все праздничные елки.

- «Елка желаний» - это добрая волшебная традиция, которая появилась давно и которой я очень горжусь. Когда я вижу, как светятся глаза детей, которым вручаешь подарки, то испытываю откровенную радость, - отметила глава города.

Елена Лапушкина первой сняла с елки три открытки.

- Мне попались традиционные детские желания: коньки, набор для куклы и планшет. Не расскажу, чьи это открытки, чтобы для ребят это было сюрпризом. Когда я была маленькой, не было планшетов и телефонов. Я традиционно просила куклы, наряды для кукол. Помню, просила плюшевую обезьяну. Традиционные детские мечты. И они сбывались.

И эти мечты ребят наверняка исполнятся, ведь, как отметила Елена Лапушкина, в Самаре живут добрые и отзывчивые люди, которые готовы делиться радостью и быть помощниками Деда Мороза.

За 12 лет акции «Елка желаний» в ней участвовали более 30 тыс. горожан, которые осчастливили 8765 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Только в прошлом году детям подарили 765 подарков.

Стать помощником Деда Мороза и исполнить детскую мечту может каждый. Для этого нужно просто прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары (ул. Куйбышева, 44), снять с елки открытку и лично вручить подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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