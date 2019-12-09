2019-12-09T17:11:37+03:00
Общество

Уникальные цирковые олени-маралы остались без работы и будут на пенсии жить в самарском зоопарке

Надым, Липа и Альма выступали в цирке в уникальном шоу единственной в мире дрессировщицы маралов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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До нового дома олени-маралы добирались двое суток на фуреДо нового дома олени-маралы добирались двое суток на фуреФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарский зоопарк приехали уникальные олени-маралы, краснокнижные животные. Это самый крупный вид оленя благородного, весят такие особи около 300 кг. Рога Они были частью уникального шоу единственной в мире дрессировщицы подобных животных Ирины Леонтьевой. Маралы сложно поддаются дрессировке, но Надым, Лада, Липа и Алма были отличными артистами. Сама дрессировщица не раз признавалась, что эти звери - непростые, к ним нужно найти подход, но потом они прекрасно понимают человека. Вот только их хозяйка ушла на пенсию, программу закрыли и олени остались без работы. Тогда их решили отправить на пенсию в самарский зоопарк.

Оленихи привыкли выступать перед людьми Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Оленихи привыкли выступать перед людьмиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Олени ехали к нам двое суток на фуре. Перенесли дорогу хорошо, они же привычные к перемещениям цирковые животные. Сейчас мы поселили их в вольере в самом зоопарке, это нужно для адаптации. Животные привыкли быть на публике, видеть людей, им нужно постепенно привыкать к другой жизни, - рассказывает главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Пока что новые питомцы поживут в вольере, а потом переедут в питомник Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пока что новые питомцы поживут в вольере, а потом переедут в питомникФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А уже летом олени переедут в питомник для разведения редких видов, который находится в Кинельском районе. Они будут жить в просторном большом вольере. В зоопарке планируют получить от них потомство.

Надым - старший самец - чувствует себя хорошо и прекрасно ест Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Надым - старший самец - чувствует себя хорошо и прекрасно естФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Всего в зоопарк приехали четыре оленя: Надыму 17 лет, его дочке Ладе - шесть. С ними еще две оленихи Липа и Алма, им по восемь лет. Сейчас работники зоопарка знакомятся с новыми питомцами, привыкают к ним. А животные в свою очередь присматриваются к новому окружению. К людям они привычны, ведь в цирке провели всю жизнь.

Сейчас животные привыкают к работникам зоопарка, а те в свою очередь - к ним Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сейчас животные привыкают к работникам зоопарка, а те в свою очередь - к нимФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Сейчас олени хорошо себя чувствуют, положенный рацион подъедают полностью. В рационе у них растительные корма. В общем, надеюсь, что им понравится у нас, - говорит Кузовенко.

Олени были любимцами публики

Олени были любимцами публики

СПРАВКА "КП"

Марал - это подвид благородного оленя. Может достигать высоты в холке до 160 см. Это животное в свое время истребили почти полностью. Сейчас охота на них запрещена, поголовье медленно растет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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