«Он говорил, что смерть — это ужасно»: в Самаре найден застреленным сотрудник ФСИН, которого искали почти месяц

Работал рядом с опасными преступниками

Самарские правоохранители разбираются в загадочной гибели сотрудника областного УФСИН. Тело 30-летнего Константина Джиошвили накануне, 10 декабря, обнаружили в гаражном массиве недалеко от улицы Советской Армии. Случилось это спустя почти месяц после того, как его объявили в розыск.

Константин работал в исправительной колонии № 5, что расположена в Куйбышевском районе города. В учреждении строгий режим и охранять приходится опасных преступников. Впрочем, Джиошвили был не надзирателем — он отвечал за электрооборудование. В УИС трудился последние несколько лет, пришел туда сразу после армии. 15 ноября в ИК-5 забили тревогу.

— В нашу дежурную часть поступило донесение, что не прибыл на службу сотрудник одного из учреждений. Его объявили в розыск, проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий, — сообщили samara.kp.ru в пресс-службе УФСИН России по региону.

Ушел от возлюбленной и исчез

На связь мужчина перестал выходить еще вечером 14 ноября. Его родные и близкие через социальные сети обратились за помощью к людям. Информации было немного: ушел из дома в районе метро «Победа» днем и не вернулся. Особые приметы — на левой брови два маленьких шрама. К поискам подключились полиция и волонтеры.

Правоохранители устанавливают причину гибели мужчиныФото: соцсети

— Нормальный парень он был, без загонов. Вырос в большой семье. Про армию рассказывал, войска связи, в которых служил, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» знакомый погибшего — Иван Петров (личные данные изменены). — Женат был, но недавно с женой разошелся. Вроде как стал жить вместе с девушкой, которая тоже работает в уголовно-исполнительной системе.

Из материалов розыскного дела следует, что незадолго до исчезновения Константин со своей сожительницей поругался. Он оделся и ушел из дома. Силовики не исключают, что в этот момент молодой человек мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

— Он пошел к сестре — в район станции метро «Победа», а затем ушел и от нее. Связь с ним оборвалась, — продолжает Иван. — Говорят, что его нашли коллеги по телефону. Пробили последний сигнал — в районе гаражей на Советской Армии и там в пристройке к одному из гаражей нашли. Не его гараж, у него там не было ничего.

Был свидетелем самоубийства

Пропавшего отыскали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН. Подробности произошедшего в ведомстве не озвучивают — проводится проверка. Все детали трагедии также выясняют следователи.

Поиск вели и волонтерыФото: соцсети

— Я слышал, что он погиб от огнестрельного ранения в грудь. Рядом с телом нашли пистолет — не служебный, а его личный, — говорит Петров. — Даже не могу предположить, что случилось. Сложно поверить, что сам такое мог сделать. У них в колонии год назад сотрудник на рабочем месте покончил с собой, Костя говорил, что такая смерть — это ужасно, что он этого не одобряет и никогда бы так не поступил.

Причину смерти и обстоятельства ее наступления установят специалисты. Назначено проведение сразу нескольких экспертиз. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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