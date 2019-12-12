"Исполнилась мечта всей жизни": 8-летний мальчик из Самары, который наизусть помнит историю футбола, пожал руку Артему Дзюбе

Помните историю 8-летнего мальчика из Самары Димы Тулгаева, который поразил всех на федеральном телеканале своими знаниями о футболе? Мальчик без труда называл не только победителей чемпионатов мира или авторов самых крутых голов (это для него семечки), но и вспомнил полные имена игроков со всего мира и их дни рождения. Удивились многие, в том числе один из главных знатоков футбола в России, комментатор Георгий Черданцев. Так вот, у Димы были две мечты – побывать на стадионе «Газпром Арена» и пожать руку капитану сборной России и «Зенита» Артему Дзюбе. Недавно обе эти мечты исполнились.

Как это случилось?

Попасть в гости к «Зениту» Диме помогли выступление на Первом канале и публикация «Комсомолки». После того, как мальчик засветился в медиа, на него обратили внимание многие люди, не равнодушные к футболу.

- О своей мечте – пожать руку Дзюбе – Дима говорил в эфире Первого канала, это транслировалось в «Комсомольской правде», - рассказывает мама Димы Тулгаева Ирина. – Мы много общаемся в соцсетях с людьми, которые имеют отношение к футболу. Поступило приглашение от организатора международных футбольных турниров в Петербурге и Севастополе Светланы Патрушевой. Она является заместителем председателя Общественного совета при ГУВД МВД Петербурга и Ленинградской области.

Сначала Светлана Патрушева пригласила Диму с родителями на футбольный турнир в Севастополь, но приехать туда не получилось. А потом позвала в Санкт-Петербург. Для мальчика это был сказочный подарок.

- Светлана собирает талантливых детей, которые занимаются футболом. Она заметила и нашего ребенка. Пригласила нас в Петербург, помогла организовать поездку к «Зениту». Светлана Патрушева стала для нас футбольной феей. Не могу не сказать ей спасибо. Она перед Новым годом исполняла мечты обычного самарского школьника, - делится Ирина Тулгаева.

Дима подарил Артему Дзюбе книгу "Самара в игре"

Фото с Ивановичем и разговор с Семаком

Путешествие по футбольному Петербургу для Димы началось с «Газпром»-Академии», где занимаются талантливые мальчишки с 13 лет. Экскурсию для юного знатока футбола провел лично директор Анатолий Давыдов. Тот самый Давыдов – легенда «Зенита», который отыграл за клуб 456 матчей. Это рекорд Гиннесса.

- Он уделил Диме очень много личного времени, - вспоминает Ирина Тулгаева. – Сам водил по академии, показал мастер-класс в своем кабинете. У ребенка дыхание захватывало, он смотрел на все это с выпученными глазами.

Не упустили возможность тренеры академии проэкзаменовать маленького футбольного знатока. И остались восхищены знаниями Димы. А тренер Максим Мосин даже подарил мальчику альбом открыток, посвященный чемпионатам мира.

- Максим признался, что ждал, когда встретит увлеченного мальчика, которому сможет подарить этот набор. Дима оказался этим мальчиком, - улыбается Ирина. – Это очень ценный подарок для ребенка. Даже мне было интересно посмотреть. Когда рассматриваешь афиши чемпионатов мира, перед тобой пролетает история. Это захватывающе.

Пожал руку Дзюбе

Изюминками путешествия Димы по Санкт-Петербургу стали «Газпром-Арена» и база «Зенита». Первая мечта исполнилась.

- Дима мне сказал: «Мама, такое ощущение, что я попал в книжку». Он много читал про этот стадион, смотрел матчи, которые там проходили. У Димы на глазах даже слезы умиления были, - вспоминает мама мальчика.

На базе Диму Тулгаева ждало новое приятное потрясение. Встреча с теми, кого до этого видел только по телевизору.

- Когда ждали экскурсию по базе «Зенита» видели многих футболистов. С кем-то удалось сфотографироваться, как, например, с Ивановичем, с кем-то думали потом, после тренировки, - рассказывает Ирина. – А потом вышел Сергей Семак.

Главный тренер «Зенита» пригласил Диму на беседу.

- Там был еще один мальчик – он был в инвалидном кресле – «Зенит» исполнил и его мечту тоже. Очень долго разговаривали с Семаком. Сергей очень спокойный и милый человек.

Но, конечно, главным событием дня стала встреча с кумиром. Дима Тулгаев смог осуществить свою вторую мечту – пожал руку Артему Дзюбе.

- Это чудесное завершение года, - улыбается Ирина. – Они мило поговорили, сфотографировались. Дима потом подарил Артему подарок – альбом «Самара в игре» - о чемпионате мира в нашем городе.

Стоит ли говорить, что мальчик остался в восторге от поездки?

- Дима долго не мог осознать, что это с ним происходит, - умиляется мама мальчика. – А теперь постоянно пересматривает фото с этой поездки. Видно, что ребенок наполнен эмоциями и вдохновлен.