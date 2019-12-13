«Она всегда была рядом с Джони»: муж погибшей на самарской трассе девушки ищет нового друга ее породистому псу

Шансов не было

Вечером 4 декабря на трассе «Тольятти — Ташелка» произошла жуткая трагедия. 27-летняя жительница села Подстепки Екатерина Приходько на «Калине» не справилась с управлением, выехала на встречку и влетела в грузовик МАЗ. Шансов выжить у девушки не было.

Известие о гибели Екатерины шокировало ее близких. Без любящей жены остались муж Виктор и двое детей — мальчик семи лет и двухлетняя дочка, потерявшие маму. А еще хозяйки лишился бордосский дог по кличке Джони.

Последствия аварии оказались жуткимиФото: соцсети

Кобельку три года. Его приобрели у заводчика. Породистый пес быстро освоился в новом доме, за ним ухаживали, он с радостью соглашался на игры и прогулки, не проявлял агрессии.

Она всегда была рядом с Джони

— И дети, и Витя любят собаку. Но так сложились обстоятельства. У Вити график с четырех утра до восьми вечера на работе. Только сейчас он взял неделю выходных, чтобы оформить пособия для детей. А еще встречи со следователями и юристами, — рассказывает корреспондент «КП-Самара» знакомая семьи — Кристина. — Кто будет заниматься собакой? С ним всегда рядом была Катя. Это ее пес, друг и компаньон.

Пес хорошо ладит с людьми - как со взрослыми, так и с детьмиФото: соцсети

Владельцы дога приняли тяжелое решение — отдать Джони в новые руки. Ему стали искать достойных хозяев и даже нашлись люди, которые взяли красавца к себе. Но бедняга там не прижился и его вернули Виктору.

— У собаки сейчас тоже стресс. Он не понимает, что происходит — взяли, посадили, куда-то увезли. Это не щенок, а кобель, у которого есть характер и свои привычки. Нужно время, чтобы он вас принял, — продолжает наша собеседница.

Очень ласковый пес

Кристина отмечает, что Джони — очень ласковый пес. Несмотря на свои большие габариты, он никогда не встанет на задние лапы и не повалит человека.

Бурдосский дог - интересная породаФото: соцсети

— Поймите, Виктор не наигрался и не придает его! Он просто не может без Кати справиться физически! — подчеркивает девушка. — Сейчас координаторы вышли на заводчика, у которого покупали собаку. Предложений от неравнодушных людей поступает множество, но пока ему не выбрали семью.

Джони хотят пристроить в любящую семьюФото: соцсети

Джони по-прежнему в поисках нового лучшего друга. На пса есть все документы. Он дружелюбный и готов жить в квартире. Не очень улаживается разве что с другими кобелями. Все, кто готов приютить дога или помочь семье Екатерины Приходько, могут обращаться по телефону +7 (960) 848-60-11 (Виктор).