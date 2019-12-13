Зэк, с помощью шприца изнасиловавший девушку в лесу под Самарой, заболел и пытается выйти на свободу

Заманил девушку в Солдатский лес

В местах не столь отдаленных жизнь не сахар и поэтому частенько преступники пытаются выйти на свободу, находя для этого самые различные предлоги. Так, на днях пытался вернуться на волю 37-летний Сергей Крайнюков, получивший три с половиной года строгого режима за дерзкие сексуальные домогательства до 31-летней девушки из Новокуйбышевска.

— Осужденный, сейчас отбывающий наказание в Областной туберкулезной больнице УФСИН, ходатайствовал о том, чтобы его отпустили в связи с болезнью. Он указал, что приобрел тяжелые заболевания именно отбывая наказания в колонии, — рассказали «КП-Самара» в Красноглинском районном суде, где рассматривали ходатайство насильника.

Крайнюкова осудили прошлым летом. А преступление он совершил 19 июля 2017 горда. Средь бела дня, примерно в 15-00, житель города Отрадного оказался в Новокуйбышевске. Возле дома № 49 «б» на улице Дзержинского ему приглянулась 31-летняя женщина и он напал на нее.

— Злоумышленник затащил потерпевшую в Солдатский лес. Там он достал шприц с неизвестным веществом и заявил девушке, что заразит ее, если она не удовлетворит его оральным путем, — поделились с «Комсомолкой» правоохранители. — Девушка была вынуждена подчиниться. По факту насильственных действий сексуального характера завели уголовное дело.

Сбежал в ЛНР

Подозреваемый скрылся. Благодаря экспертизам удалось установить его личность — ранее уже судимый за кражу, хранение наркотиков и другие нарушения закона Сергей Крайнюков. Сведения о нем имелись в базе силовиков. Он и освободился последний раз лишь в апреле 2017 года.

Впрочем, поймать мужчину сразу не удалось. Он прыгнул на поезд до Ростова и исчез. Родственники разыскиваемого на контакт со следствием не шли и отказывались называть место, где находится Крайнюков.

Мужчина уже был много раз судим

Лишь в феврале 2018 года удалось выйти на след беглеца. Он оказался в Луганской народной республике. Там его задержали за административное правонарушения. После проверки всех обстоятельств Сергея конвоировали в Самарскую область.

Обвиняемого отправили в колонию строгого режима. Также он пытался возместить пострадавшей причиненный ущерб, но она не приняла денег.

Болел еще до приговора

На заседании по поводу своего возможного освобождения осужденный не явился. Он перенес операцию и находится в хирургическом отделении. Как говорят врачи, самостоятельно передвигается и себя обслуживает, ему предоставляется полный комплекс необходимого решения.

В то же время адвокат Сергея отметила, что прогнозы для здоровья ее подопечного не благоприятные. Его готовы принять и обеспечить всеми лекарствами родственники, с которыми он поддерживает связь. Родители Крайнюкова, также выступившие на заседании, это подтвердили.

Сиделец с положительной стороны характеризуется в исправительном учреждении. У него почти нет взысканий, зато есть два поощрения. Он нормально общается с другими зэками.

Между тем прокуратура выступила против того, чтобы Крайнюкова отпустили на домашнее лечение. По их позиции, в ОТБ УФСИН ему оказывается вся необходимая помощь.

Служители Фемиды выслушав все аргументы, установили, что Сергей еще до приговора в Новокуйбышевске болел. Это даже учли как смягчающее обстоятельства. За колючей проволокой он проходил антиретровирусную терапию, но в июле 2019-го прервал прием препаратов.

В итоге Крайнюкову отказали в досрочном выходе на волю. Его заболевание не попало в список «критических» и лечить его возможно в тюремном медучреждении. Сам уголовник еще может обжаловать такое решение — на это у него есть 10 дней.

Напомним, что недавно по похожим причинам добивался освобождения маньяк Олег Рыльков, получивший пожизненный срок за убийства и изнасилования детей. Его из «Черного Дельфина» тоже отпускать отказались.

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