«Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, насиловавшего и расчленявшего детей, не отпустили на свободу

Маньяк с отдышкой

Серийный убийца и насильник детей Олег Рыльков продолжает добиваться своего освобождения. Маньяк, державший в 90-е годы в страхе всю Самарскую область, уверяет что он болен, да так, что в «Черном дельфине» оставаться ну никак нельзя.

Разбирались с делом Рылькова в Советском районном суде. Преступника на заседания не возили — такого страшно перемещать по городу. Он доступен только в режиме видео связи с СИЗО-1 — именно там в одиночной камере сейчас сидит Олег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/746458" frameborder="0"></iframe> Маньяк Олег Рыльков просит отпустить его на волю в суде.Михаил ГОРЮНОВ

В кабинет, где велась съемка, извращенец пришел запыхавшимся. Он долго не мог отдышаться, прежде, чем представился. Видимо, мужчина торопился на процесс, а проблемы со здоровьем все-таки дают о себе знать.

Сам себе защитник

Начал Рыльков с неожиданного отказа от адвоката. Он заявил, что способен защищать себя сам.

— На прошлом заседании я не получил от адвоката нужной юридической помощи. Да и не могу с ним конфиденциально общаться, — объяснил душегуб. — Я понял его позицию, что он не особо-то хочет меня защищать. «Я связан, я связан». Пускай будет развязан, я не хочу его связывать. Буду защищать себя сам.

Судья не возражала. Как и против просьбы сидельца удалить из зала прессу, хотя бы на момент, когда он будет рассказывать о своих недугах.

Как стало известно «КП-Самара», Рыльков настаивал, что у него среди прочего «ишемическая болезнь сердца». Из-за нее он плохо видит, слышит и вообще тяжело живет.

По городу Рылькова боятся возить - он выступает в суде по видео связиФото: Михаил ГОРЮНОВ

Тем не менее, представители закона не слишком разжалобились перед злодеем.

— Наша позиция — отказать, потому что его болезни не попадают под перечень заболеваний, по которым возможно освобождение, — поделился старший прокурор отдела по надзору за исполнением наказаний Александр Ишутин.

Негативно о Рылькове высказался и сотрудник СИЗО, заметивший, что у осужденного плохая характеристика. Только за время своего появления в тюрьмах региона — Олега привезли сюда весной — он получил 42 замечания за плохое поведение.

Судья Марина Трунина также отказала педофилу в удовлетворении его ходатайства. Согласно ее постановлению, ИБС у него медкомиссия не выявила. У Рылькова есть другие заболевания, но они не мешают тому, чтобы он отбывал наказание в колонии особого режима.

Впереди новые суды

Олега Рылькова осудили в 1998 году. За многочисленные изнасилования детей и несколько убийств — как правило, он заманивал жертв на чердаки, в кусты или попадал к ним в квартиры — «тольяттинского потрошителя» приговорили к расстрелу. Позже указом Ельцина высшую меру заменили на пожизненный срок.

Родственница одной из жертв душегуба в девяностые прямо на суде хотела оторвать ему голову ФОТО: ТЛТгород

Из-за отказа в освобождении Рыльков вряд ли будет сильно грустить. Во-первых, он может попытаться обжаловать это решение, а во-вторых — его уже ждут в Самарском областном суде. Там будут рассматривать два из четырех последних признаний маньяка — расправы над двумя девочками в девяностые.

Как установили следователи, в августе 1994 года Рыльков заманил в лес, изнасиловал и задушил 15-летнюю жительницу Тольятти, а в 1997 году Олег на берегу реки в селе Борское надругался над 8-летней школьницей, после чего истерзал ее ножом и расчленил, выбросив останки в мусорный бак.

Слушания по этим делам стартуют в ближайшее время. По последним сведениям, на счету Олега Рылькова, который постоянно признается в новых злодействах, больше 35 изнасилований и 9 убийств. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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