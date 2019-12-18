В технопарке Самарской области собираются воспитывать будущих гениев

Новое оборудование – новые возможности

Кирилл Симонов – ученик 11-класса жигулевской школы №14. Он мечтает стать дизайнером или программистом и уже много лет занимается на станции юных техников. В этом году Кирилл смог практически применить свои знания и поучить новые навыки: на базе станции появился 3D-принтер, оборудование для работы с виртуальной реальностью, фрезерные и ЧПУ-станки, конструкторы Lego. И все это в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

- Перед нами открылись новые возможности в области моделирования на новом оборудовании с самым современным программным обеспечением, например, 3D-max, - рассказывает Кирилл. – У нас есть такие программы, которые используются в производстве мультфильмов, разработке видеоигр. Это очень интересно, особенно обучение моделированию в виртуальной реальности. Мы можем не только создать модель и распечатать ее на 3D-принтере, но и создать любую локацию, невозможный мир или структуру, которой нет в реальном мире – действительно, захватывающе.

3D-принтер за работой: он «печатает» игрушки из экологически чистого пластика.Фото: Ирина ИСАЕВА

Кирилл с удовольствием демонстрирует модели, которые он и его товарищи создали при помощи компьютеров и 3D- принтера – необычная фоторамка в виде колеса обозрения, модель знаменитой ракеты из музея «Самара космическая» и многое другое. Все это выполнено из экологически чистых материалов, что и понятно, ведь с ними работают малыши и подростки.

Ранняя профориентация

- Наша главная задача - познакомить детей с широким спектром инженерных специальностей, - считает руководитель «Станции юных техников» Нина Кивгазова. -Мини-технопарк дает возможность не только заниматься самообучением и самообразованием, но и способствует ранней профориентации. Нацпроект «Образование» помог нам так усовершенствовать образовательный процесс, что он стал интересен не только ребятам, но и их родителям и педагогам, для которых мы также проводим мастер-классы и семинары.

Семь педагогов станции прошли обучение для работы в мини-технопарке – оборудование серьезное.

- Это – лазерный станок. Он может выполнять резку и гравировку практически любых материалов – пластика, дерева, цветных металлов, стекла, - показывает педагог дополнительного образования Василий Соломатов. – С его появлением мы многое можем – проекты можно воплощать как на 3D-принтере, так и на этом замечательном станке.

Алексей Гадалин преподает мальчишкам и девчонкам робототехнику. Под его руководством за одно занятие ребята могут собрать и запрограммировать простейших роботов.

- Мы обучались в самарском «Кванториуме.63», сами узнали немало интересного, - говорит педагог. – Все, что я знаю, знают сегодня и мои ученики – им все эти знания даются очень легко, поскольку обучение напоминает игру.

В духе времени

Мини-технопарк Жигулевска – это четыре подразделения (квантума): «IT-квантум», «Робо-квантум», «Виртуальная реальность» и «Хай-тек цех». Семь педагогов станции уже прошли повышение квалификации, чтобы дать ребятам как можно больше знаний.

- Мой сын Артем учится в первом классе школы №9. Раньше мы пытались отдать его на танцы, записали в секцию самбо – безуспешно. А пришел сюда и неожиданно увлекся созданием компьютерных игр в IT-квантуме. Хорошее увлечение, в духе времени, - улыбается Елена Финько. Сейчас в мини-технопарке бесплатно обучаются 245 детей – в основном это малыши из начальной школы и учащиеся среднего звена. В следующем году их станет больше – около 300. Познакомиться с образовательными программами все желающие могли на недавно прошедших инженерных каникулах. А еще здесь регулярно проводятся мастер-классы для детей, родителей и педагогов.

Эти ребята создают собственную компьютерную игру.Фото: Ирина ИСАЕВА

- Сын занимается с первого дня, как только открылся мини-технопарк. Ни одного занятия не пропустил, хотя ему приходится ездить сюда на автобусе, - с гордостью говорит Анна Ляхова.

Десятилетний Максим с раннего детства увлекался конструкторами. Сейчас его любимое занятие – собирать роботов Lego. Если не хватает каких-то деталей – ерунда! Их можно распечатать на 3D-принтере.

Занятия в мини-технопарке начинаются с начальной школы.Фото: Ирина ИСАЕВА

Ликвидировать разрыв

Уровень образования в сельских школах и малых городах растет. Этому во многом способствует открытие мини-технопарков и центров «Точка роста». В Жигулевске она пока одна, но в 2020 году будут открыто еще две, а в 2021 – три.

- Нацпроект «Образование» направлен на достижение сразу двух целей: совершенствование российского общего образования для того, чтобы оно заняло место в десятке лучших систем мира и воспитание гармонично развитой социально ответственной личности. К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей. Дети, прошедшие обучение в технопарках, с большей вероятностью выберут техническую инженерную профессию. Квантумы, которые создаются в небольших городах и сельских поселениях, помогают ликвидировать разрыв между уровнем образования в небольших городах и областном центре, - считает начальник отдела развития образования Центрального управления министерства образования и науки Самарской области Геннадий Игошин. До конца 2022 года за счет средств областного бюджета в регионе появятся еще 63 мини-технопарка.