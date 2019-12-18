«Если что - звоните в МЧС!»: жители Прорана оказались отрезанными от «большой земли»

«Высаживать людей на лед я не буду»

Вот уже четвертый день жители Прорана не могут покинуть свой остров - транспортного сообщения нет ни с Самарой, ни с Рождествено.

- В связи с идущим ледоставом и "неловкими", отвергающими здравый смысл и весь прежний опыт решениями руководства ООО "СРПП" («Самарское речное пассажирское предприятие»), с вечера 14.12,2019г. остров Поджабный (Проран) перешел по факту на "автономный режим", - такое сообщение висит на главной странице сайта островитян. - От СРПП "проранским" было заявлено: "Ждите запуска "подушек". Если что - вызывайте МЧС!". Давненько не было такого длительного режима "автономки" на Проране, тем более созданного фактически рукотворно.

Причины нештатной ситуации действительно рукотворны – в субботу, когда Волгу затянуло льдом, руководство СРПП отправило буксир-толкач, чтобы пробить дорогу для «Омика» в Рождествено. В результате образовались торосы, которые сейчас мешают наладить движение судов на воздушной подушке.

- Подойти к Прорану невозможно, потому что ледовая кромка отделена от берега более чем на 100-150 метров, пробиться туда не получается, мы пробовали, - рассказал журналисту «КП-Самара» замдиректора по эксплуатации СРПП Сергей Скиндер. – Высаживать людей на лед я не готов в силу действующего законодательства, мы несем ответственность за безопасность пассажиров. Вчера весь день работали ледоколы в том числе в Рождественской Воложке, чтобы продолжить навигацию в Рождествено и обеспечить его сообщение с Самарой. Сообщение с Прораном будет восстановлено, когда установится ледяной покров и возможно будет пустить суда на воздушных подушках – это займет недели полторы-две.

«Хлеб кончился, переходим на блины»

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В результате десятки людей оказались в изоляции. Сегодня на острове постоянно живет более 50 человек. Плюс сменные сторожа турбаз, которые из-за нештатной ситуации также оказались запертыми посреди Волги.

- Хлеб уже закончился, но мы не унываем, будем пока блинчики печь, - рассказал житель Прорана Александр Еремкин. – Корова на острове есть, без молока не останемся. Конечно, какие-то запасы еды есть, с голоду не умрем, но очень печалит отношение к нам. Говорят, раз официально здесь никто не прописан, то нас будто бы и нет, белое пятно на карте. А ведь мы относимся к Самарскому району города, и ехать до нас на пять минут от речного вокзала на «воздушной подушке»!

Старожилы говорят, что значительные перерывы в транспортном сообщении острова с «большой землей» бывали, конечно, и раньше. В 90-е годы, когда рушилось государство и вместе с ним – налаженная инфраструктура. Но и тогда максимальный период автономного существования для проранцев длился не более недели.

- Раньше перерыв между окончанием навигации «Омиков» и запуском «воздушных подушек» составлял всего пару дней, а в последние годы «подушки» вообще запускали буквально на следующий день, - говорит Александр Еремкин. – Да и в этом году лед уже ровный встал, частники подушки пустили, но из-за торосов все прекратилось.

Теперь жителям Прорана остается только ждать морозов и уповать на МЧС, если возникнет ЧП.

- Пока никаких обращений от жителей Прорана к нам не поступало, - прокомментировали в МЧС. – Конечно, если возникнет ЧП, понадобится наша помощь, мы всегда готовы оперативно отреагировать и никого не бросим в беде. Но просто катать рыбаков туда-сюда – это не наша компетенция.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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