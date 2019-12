Пощечиной уложила мужика на больничную койку? Самарчанку осудили за нападение на полицейского

Ночь с 10 на 11 марта в жилом доме №19 на бульваре Финютина в Самаре выдалась богатой на события. Сначала там в одной из квартир весело и шумно гуляла целая компания, а потом в подъезде развернулись настоящие боевые действия. По одну сторону баррикад была владелица квартиры, по другую – полицейские, которых вызвали соседи, уставшие от вечеринки.

Шоу must go on

- В тот вечер мы отмечали сразу три замечательных праздника: 20-летие моей дочери, Масленицу и Прощеное воскресенье, - рассказала Олеся Дорогойченко, которая и была хозяйкой праздника. –У нас играла музыка, не буду отрицать, но ближе к полуночи гости стали расходиться, звук мы убавили и переместились на кухню: дети укладывались спать, а мы потихоньку убирались. Вдруг во всей квартире погас свет. Я вышла в подъезд, чтобы посмотреть, в чем дело.

Дальше события развивались стремительно, и есть по крайней мере две версии произошедшего.

Согласно первой из них, свет в квартире отключили полицейские, которые прибыли по обращению соседей, после чего Олеся Дорогойченко набросилась на них с кулаками. Один из стражей порядка, Александр Лебедев после этого на три недели оказался прикован к больничной койке из-за сотрясения головного мозга. Женщина после этого стала фигуранткой уголовного дела, которое в июне уже направили в суд.

- Сотрудники ОВД сначала стучали в квартиру, откуда звучала музыка, а когда им никто не открыл, отключили там свет, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Красноглинского района Самары. – Сотрудники, естественно, были в форме, и когда хозяйка квартиры вышла в подъезд, один из них представился, сообщил, что время уже позднее, и громкая музыка мешает отдыхать окружающим. После этого подсудимая его несколько раз ударила по лицу и по голове, тем самым применила насилие в отношении представителя власти.

С учетом того, что травмы полицейского зафиксировали медики, эксперты оценили их как опасные для жизни и здоровья. Поэтому и обвинение Дорогойченко предъявили по достаточно тяжкой статье (ч.2 ст.318 УК РФ), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Женщина вину признает частично: да, ударила незнакомца, так он и не представился, в подъезде было темно, кто ж знал, что он полицейский, а не хулиган?

- Я когда из квартиры вышла, моя входная дверь перекрыла свет от подъездной лампы, - вспоминала вчера в суде Олеся Дорогойченко. – Я увидела только какого-то мужчину возле щитка. Он мне довольно грубо сказал: «Вы видели, сколько время?» Конечно, я видела, но это же не повод нам свет отключать. Я подошла к щитку, потянулась к рубильнику, он меня оттолкнул. Машинально я влепила ему пощечину. Я, конечно, женщина крупная, но сложно поверить, что моя пощечина на 21 день уложила полицейского на больничную койку.

Женщина настаивает: удар с ее стороны был только один, полицейский вел себя грубо и, даже когда они просили его предъявить удостоверение, не сделал это. В то, что он действительно является стражем порядка, она поверила только когда по ее душу приехал наряд.

Отделалась легким испугом

Свидетели обвинения, напротив, рассказали, что в ту ночь в подъезде света было достаточно, полицейский был в форменной одежде, представился всем, как и положено.

Потерпевший предъявил к своей обидчице гражданский иск, в нем он требовал возместить ему 2680 рублей, которые он потратил на новые очки (старые разбились во время конфликта на бульваре Финютина), плюс моральный и физический вред на сумму 150 тысяч рублей. Защита посчитала эту сумму чрезмерно преувеличенной.

Деньги за очки полицейскому передали в тот же день, а вот извинения от Дорогойченко он не принял, заявив, что считает их неискренними:

- Вы помните, как кричали "Дайте ему в нос и давайте закроем дверь!" - возмутился Александр Лебедев.

- Не было такого, Богом клянусь! - честнейшим взглядом посмотрела судье в глаза подсудимая.

Обе стороны хотели продемонстрировать видео, которые могли показать, в каком неприглядном виде выставлял себя каждый из них. Но суд отказал, посчитав, что тут и так все понятно.

Гособвинение не стало настаивать на реальном сроке для подсудимой, и ее в итоге приговорили к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен, но его сумму снизили до 30 тысяч рублей.

