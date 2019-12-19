2019-12-19T18:39:00+03:00
Общество

«Не надо возить весь тольяттинский мусор в Самару!»: полигону в Мусорке поищут новое место

Депутаты попросили МинЖКХ подыскать другое место для складирования отходов. Но видеть рядом со своим домом мусорный полигон никто не хочет
Ольга НОВИКОВА
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Каждый день жители Самарской области производят тонны мусораКаждый день жители Самарской области производят тонны мусораФото: Антон ЧЕРЕПОК
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Строительство мусорного полигона рядом с тольяттинским селом Мусорка могут отменить. Об этом говорили 19 декабря на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губдумы.

Напомним, в декабре на сайте change.org появилась петиция - жители села Мусорка под Тольятти выступили категорически против строительства рядом с селом полигона для бытовых отходов. Полигон вошел в число перспективных объектов скорректированной Территориальной схемы по обращению с отходами. Местные жители отмечали, что его запроектировали на уникальной почве, в непосредственной близости от месторождений питьевой воды, и опасались, что опасные выделения из мусора отравят все вокруг.

Завалили министерство письмами

Свои опасения жители не стали держать при себе, а направили в качестве возражений против корректировки терсхемы в областное МинЖКХ. Как рассказала депутатам замминистра ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская, подавляющее большинство из поступивших 70 предложений по корректировке терсхемы прислали именно жители Мусорки. Такие же возражения поступили и от жителей Васильевки под Тольятти – здесь жители тоже просят исключить участок рядом с их селом из терсхемы и не строить тут мусорный полигон.

- Сейчас там никакого строительства не ведется и в ближайшее время не планируется, - заверила Наталья Ржевская. - Эти объекты расположены в терсхеме в разделе «перспективная логистика» на ближайший десятилетний период с динамикой по годам.

Для строительства полигона по закону обязательно должно быть получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Кроме того, такой проект должен пройти трехэтапные общественные слушания, во время которых будет обсуждаться с жителями и с общественными организациями.

«Увезите наш мусор самарцам!»

Учитывая сильный протест со стороны жителей сел, депутаты попросили МинЖКХ подыскать другое место для строительства этих полигонов. Однако все понимают, что таким образом проблему не решить, ведь видеть свалку в непосредственной близости от своих домов не хочет никто. К тому же сейчас весь тольяттинский мусор везут в Самару, за 100 км – а это дополнительные затраты.

- Сейчас мы в Тольятти столкнулись с тем, что население выступает против строительства полигонов и вблизи Мусорки, и рядом с Васильевкой. Благодаря этому весь тольяттинский мусор везут в Самару. Но возникает логичный вопрос – а как же тариф на вывоз ТКО? С одной стороны мы говорим, что надо снижать тарифы на вывоз отходов, а с другой - не надо нам строить полигоны рядом с нашими населенными пунктами, - подчеркнул председатель комитета Самарской губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов. – Надо найти площадку в Тольятти для строительства полигона, чтобы не возить его за сто километров в Самару.

«Где произвели, там и храните!»

Председатель комитета по строительству, ЖКХ и местному самоуправлению Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских уверен, что мусор нужно складировать на той территории, где его произвели – конечно, с соблюдением всех санитарных норм.

- Паника по Мусорке преждевременна, - считает эксперт. – Пока речь идет только о том, что там есть подходящий по внешним параметрам участок. Прежде чем что-то построить, будут спрашивать мнение жителей и проводить экологическую экспертизу. Понятно, что все против свалки мусора, но в Москву же мы его не повезем! Людям надо понимать – чем дальше повезут отходы, тем выше будет тариф.

Реальной альтернативой росту мусорных полигонов может стать только раздельный сбор и вторичная переработка отходов.

- Сейчас есть много экологически безопасных технологий переработки мусора, и в Самарской области надо заниматься именно этим! – уверен Виктор Часовских.

Первые шаги в этом направлении уже делают. В 2020 году в Самарской области начнут проектировать четыре комплекса по складированию и переработке мусора. Они разместятся в Хворостянском, Кинель-Черкасском, Большечерниговском и Сергиевском районах. Планируется, что под Сергиевском такая станция заработает уже в конце следующего года. Справится ли она с наплывом тольяттинского мусора - покажет время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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