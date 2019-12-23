Дед Мороз из Великого Устюга дал старт новогодним праздникам в Самаре

В это воскресенье, 22 декабря, в Самаре гостил главный волшебник страны Дед Мороз. Он поздравил детей города с праздником, а также дал символический старт празднованию Нового года в Самаре.

В театре «Самарская площадь» Дед Мороз поздравил малышей с ограниченными возможностями здоровья.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первым делом Дед Мороз заглянул в театр «Самарская площадь», где поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта акция уже стала традиционной – волшебник давно дружит с театром.

Волшебник снова принес детям праздник.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После этого Дед Мороз заглянул во 2-ую детскую больницу города, где также пообщался с ребятами. А после его приняли в школе №132.

Заглянул Дед Мороз и в одну из школ Самары.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Во дворе 132-ой школы главный волшебник страны встретился со школьниками. Одаренные ребята - победители конкурсов, олимпиад, талантливые спортсмены, музыканты устроили зажигательный танцевальный флешмоб, - рассказали в администрации Самары.

Несмотря на воскресенье в школе было людно. Не каждый день туда приезжает Дед Мороз из Великого Устюга.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Но кульминацией этого дня стал праздник на площади Куйбышева. Там Дед Мороз дал символический старт празднованию Нового года в Самаре.

На площади Куйбышева в новогодние праздники будут жить разные сказочные персонажи, в том числе Баба Яга.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вместе с волшебником из Великого Устюга на сцену вышли детские творческие коллективы, а также артисты театра «Пластилиновый дождь».

Не забыл Дед Мороз заглянуть и к своему самарскому коллеге.

- Российский Дед Мороз навестил своего самарского коллегу в Усадьбе. Сказочное пространство пользуется огромной популярностью у детей и взрослых. В прошлом году гостями резиденции Самарского Деда Мороза стали около 20 тысяч человек из 20 городов страны, - отметили в администрации города.

Заглянул зимний волшебник и к своему самарскому коллеге.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Деды Морозы очень душевно пообщались.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Дед Мороз уехал из Самары, чтобы поздравить детей в других городах России. Но он обязательно вернется в следующем году. И снова принесет нам сказку.