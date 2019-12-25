2019-12-25T00:54:31+03:00
Общество

В 2020-й лучше поездом!

Какими успехами может похвастаться Куйбышевская железная дорога на пороге наступающего нового года и чем крупнейший перевозчик будет радовать пассажиров и партнеров
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Теперь "Жигули" - в авангардеТеперь "Жигули" - в авангардеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Куйбышевская железная дорога в новый год входит с десятком самых современных проектов. Компания приятно удивляла пассажиров, расширяя границы для любителей театра и ярких путешествий, дарила бизнесменам новые возможности для развития. И сегодня, подводя итоги года, предлагаем вспомнить самые значимые победы и успехи.

Грузовой электровоз постоянного тока 2ЭС6 "Синара"

Грузовой электровоз постоянного тока 2ЭС6 "Синара"

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - БИЗНЕСУ

Скорость в помощь коммерсантам

Доставлять любые товары и грузы по железной дороге - выгодно и удобно. А теперь еще и быстро. В этом году КбшЖД предложила партнерам новый сервис - с мая из регионов магистрали организовано регулярное движение ускоренных контейнерных поездов с грузом для стран АзиатскоТихоокеанского региона. Благодаря этому сервису сроки доставки грузов сократились в разы, а производители из регионов Поволжья получили возможность выхода на новые рынки сбыта.

Контейнерные перевозки позволяют доставить груз до места в короткие сроки

Контейнерные перевозки позволяют доставить груз до места в короткие сроки

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - ПАССАЖИРАМ

Культура и поезд неразделимы

В этом году поклонникам культурных событий Куйбышевский филиал АО «ФПК» предложил два уникальных маршрута. Профессиональные художники и любители живописи смогли поездом отправиться на городской и волжский пленэр в село Ширяево. А театралов в выходные пригласили в путешествие в мир Мельпомены: это поездка в соседний регион в формате «все включено», с просмотром спектакля и экскурсией в закулисье. Первый такой поезд отправился из Самары в Пензу. Культурные инициативы оценили не только пассажиры. В финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» среди 542 проектов самарские идеи стали лучшими. «Поезд на пленэр» получил Гран-при, а «В театр #Лучше поездом» занял второе место как идеальный маршрут выходного дня.

В каждом купе повесили репродукции известных картин

В каждом купе повесили репродукции известных картин

В командировку в музее

Совсем недавно в составе поезда «Жигули» появился вагон-музей. Пассажирам представили новый интерьер СВ-вагона, основой которого стали репродукции произведений художников-авангардистов. Теперь отправиться в командировку можно в купе Малевича (и на стенах - не «Черный квадрат»), а можно разделить полку с Михаилом Ле Дантю или Василием Рождественским. Все эти картины есть в коллекции Самарского областного художественного музея. Так что путешествовать в купе с произведением искусства - большая честь.

Ежегодно фирменный поезд «Жигули» перевозит четверть миллиона пассажиров, в октябре этого года он получил специальный приз Общественной палаты Самарской области в номинации «Бренд региона». Для многих пассажиров именно с «девятки» начинается путешествие в Самару, поэтому железнодорожники решили сделать такой подарок гостям и жителям города, поменяв привычный интерьер вагона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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