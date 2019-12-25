В Самаре наградили пожарных, которые сняли 10-летнего мальчика с кондиционера на 8 этаже горящего дома

Самарский губернатор Дмитрий Азаров наградил пожарных Евгения Гуляйкина и Артема Дорошенко, которые в апреле этого года сняли с кондиционера на 8 этаже ребенка. Мальчик забрался на наружную конструкцию, спасаясь от огня. Очевидцами этих событий стали десятки горожан. Кому-то удалось заснять оказавшегося в ловушке ребенка на видео.

Напомним, пожар вспыхнул 29 апреля в одной из двухкомнатных квартир дома на улице Стара-Загора. Сначала заполыхал балкон, а потом пламя перекинулось в комнату. В квартире на тот момент находился только 10-летний мальчик. Он забрался на внешний блок кондиционера и начал звать на помощь. Через несколько минут к дому подъехали сотрудники пожарной части № 6. Некоторые из них сразу бросились в подъезд, другие же начали устанавливать лестницу, однако грунт не выдержал веса многотонной техники и начал оседать. В итоге пожарные отказались от автолестницы. Единственным шансом на спасение ребенка остались только те сотрудники, которые работали в подъезде.

Мальчик забрался на кондиционер и кричал о помощи с высоты 8 этажаФото: Соцсети

- Когда прибыли, увидели, что квартира горит открытым пламенем. В большой комнате уже горел диван, сразу бросили ствол, а я с напарником направился в спальню, где находился мальчик. Он нас увидел, я его схватил крепко, боялся уронить, и занес в комнату, - рассказал командир отделения Евгений Гуляйкин.

Старший пожарный Артем Дорошенко, в свою очередь, надел на мальчика специальную маску и делал все возможное, чтобы он не сорвался с блока кондиционера. Пожарные сняли ребенка с опасного насеста, завернули в одеяло и вынесли его из горящей квартиры. После этого они передали спасенного медикам. Мальчик, хоть и был в шоке, серьезных травм не получил.

Оба пожарных по результатам голосования оказались в числе лауреатов общественной акции «Народное признание 2019». Во вторник, 24 декабря, им лично вручил награды за спасение ребенка губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Награды спасителем 10-летнего мальчика вручил лично губернатор Самарской областиФото: ГУ МЧС России по Самарской области

- Мы помним те волнительные, трогающие за душу кадры, когда совсем маленький ребенок, спасаясь от огня, выбрался на кондиционер, и эти замечательные люди - настоящие спасатели - спасли ему жизнь. Нет выше награды, чем народное уважение и народное признание, - сказал глава региона, поздравляя пожарных.

Также Евгений Гуляйкин и Артем Дорошенко получили поздравления и от начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Он отметил, что именно народное признание и уважение показывают особую роль пожарных в деле спасения людей.