В конфетах червяки? Радуйтесь! Технолог со стажем рассказала, какие сладости попадают в готовые новогодние подарки

Думаете, что червяки в конфетах – самое худшее, что вас ждет в новогодних подарках? Технолог пищевого производства с 40-летним стажем работы уверяет: если в вашем грильяже завелась новая жизнь, радуйтесь – он хотя бы натуральный. В готовых новогодних подарках копошащаяся живность - еще не самый большой сюрприз, просто остальные не так заметны.

Готовые подарки почти всегда просрочены

Лично я никогда не стала бы покупать в магазинах сладкие подарки в коробках. И вот главная причина - такие волшебные коробки появляются на полках магазинов уже в конце ноября. А это значит, что закупить их должны еще раньше, ну а собрать - чуть ли не в начале года. И, конечно же, в упаковку попадают не самые свежие конфеты, а те, что уже полежали на складе. В итоге, когда вы покупаете коробку, срок годности конфет уже подходит к концу, или уже вышел. Второй момент - условия хранения. Часто в подарках можно найти конфеты, которые уже покрывает белесый налет. Скажите “привет” тем, кто организует работу склада сети магазинов. Здесь даже не известно, к кому больше вопросов - к производителям или к тем, кто поочередно кидал коробки сначала на морозе, потом около батареи в складском помещении. Для шоколадных конфет это вообще смерть.

И если уж очень хочется прикупить сладкую коробку, пусть это хотя бы будет подарок, собранный на производстве. Крупные компании в своей работе придерживаются определенных санитарных требований и не будут им изменять. А вот если подарки собирают где-то в левом месте - гарантий никаких. Поверьте, у упаковщиков вряд ли есть медкнижка, а они будут трогать конфеты, которые не всегда герметично упакованы.

Откуда в конфетах червяки

Кстати, те самые конфетные червяки, фотографии которых появляются почти перед каждым Новым годом во всех соцсетях, это следствие тех нарушений, о которых я говорю. Например, конфеты приготовлены в январе 2019 года, срок годности у них год. А в процессе производства туда положили орехи, срок годности которых на тот момент еще не вышел, но оставалось буквально 2-3 месяца. И что в итоге? Если вы покупаете конфеты в ноябре, то вы уже едите испорченные орехи. То же самое с другим натуральным сырьем.

Обработать поступающее сырье так, чтобы ни в одном орехе не осталось личинок, невозможно и никто по этому поводу не переживает. Контроль поступающего сырья делают выборочно. В той партии, которую проверили - все чисто, а на дне коробки завелась пищевая моль, или же это изначально личинки ореховых вредителей. Вся партия одновременно вываливается в чан, конечно же, никто не будет проверять под лупой и с микроскопом каждый грамм. В общем, имейте ввиду - почти каждая третья конфета и так с мясом. Вам просто повезло, что если сроки годности не вышли, это мясо не копошится.

Часто личинки пищевой моли заводятся в продуктах уже при хранении. Меньше риска для конфет в герметичной упаковке. Причем судиться бесполезно, трудно доказать, кто виноват. Но жаловаться нужно: крупные производители скандалов не хотят и постараются вас задобрить, отправив подарки.

В шоколадном Дед Морозе шоколада может совсем не бытьФото: Олег РУКАВИЦЫН

Пальмы заменили шоколад

Я всегда говорю тем, кто переживает по поводу этих фотографий, мясо - это не самое страшное. В готовые новогодние подарки попадают не самые дорогие конфеты. Главная цель - сама коробочка должна стоить не отпугивающе дорого, выглядеть красиво. А уж если туда положили какую-то игрушку - все, на конфеты почти денег не осталось. Поэтому часто там много мармеладок, карамелек и дешевых шоколадных конфет, в которых состав просто ужасает.

Во-первых, сегодня большинство производителей использует пальмовое масло вместо того, что выжато из какао-бобов. А это насыщенные трансжиры, по поводу которых врачи отзываются не очень благосклонно.

На качество конфет оно тоже влияет негативно. Вот эти конфеты, которые прилипают к зубам и имеют неприятный привкус, - это же результат нарушений технологического процесса, удешевления ингредиентов. Конфеты, изготовленные на натуральном какао-масле, буквально тают во рту, оставляя вкус шоколада. Если остается только сладость – там заменители, более дешевые жиры. К сожалению, это не всегда пишут на упаковке. Производители зачастую берут немного какао-масла и смешивают его с пальмовым. А пишут в составе только первый ингредиент.

Да и вообще, посмотрите на упаковку внимательнее. Даже дорогущие конфеты за 600-700 рублей килограмм – не шоколадные, а “конфеты в шоколадной глазури”. Да и та делается с нарушениями, например, туда добавляют молоко, которого в горьком шоколаде быть не должно. Я советую всегда смотреть на состав. На первых позициях должны быть какао-масло, молоко (чаще всего сухое). Плохо, если на первом месте - сахар, растительные масла, крахмал - он используется как загуститель. Я встречала в составе даже этиловый спирт! Наверное, таким методом стараются обеззаразить не слишком качественные ингредиенты. Зато переживать по поводу того, что шоколад горит - не стоит. На самом деле так и должно быть, ведь масло - это горючий продукт. Скорее я бы стала переживать, если он не горит, а только плавится, оставляя после себя неприятное месиво.

Сладко до приторности

Зато сахара в любые кондитерские изделия кладут столько, что скулы от приторности сводит. Это не самый дорогой компонент и сладкий вкус позволяет скрыть, что больше в конфете ничего и нет. Ну и, конечно же, замаскировать неприятный привкус дешевых растительных (в основном, пальмового) масел.

Раньше вафли и сдобные печенья делали на основе сливочного масла, и это давало совсем другой вкус и консистенцию продукта. Сейчас же печенья, пряники и вафли сами не поднимутся, поэтому приходится использовать много разрыхлителей, чаще всего это аммонийные соли. Поэтому в готовых пряниках, например, часто можно при разломе почувствовать слабый (или сильный) запах аммиака. Точно также у нас пахнет около печей. Если технологический процесс не соблюден или в изделие добавили слишком много разрыхлителя, он продолжает разлагаться уже в руках у покупателя и дает вот такой неприятный аромат.

Вкусно только первые три месяца

Я работаю в пищевой промышленности больше 40 лет. И каждый раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой: мы делаем какой-то новый продукт, сначала, разрабатывая технологию, используем самые дорогие, натуральные ингредиенты, проводим тестирование - получаем отличные отзывы.

Потом для массового производства немного упрощаем состав, но сначала - не критично. А вот через 2-3 месяца неизбежно слышим от руководства: нужно чтобы себестоимость была ниже, и начинаем думать, что изменить. А потом я слышу удивление от знакомых, которые привыкли покупать какой-то новый продукт, а через три месяца обнаруживают, что он стал невкусным. Я советую всегда пробовать новинки от разных производителей, но не привыкать к ним: ухудшение вкуса неизбежно.

Как понять, что в подарке?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Соломина, врач-педиатр:

- В детском наборе вообще не должно быть конфет, содержащих маргарин, кондитерские жиры, хлопковое масло. В конфетах для малышей недопустим натуральный кофе, ядра абрикоса и всякого рода консерванты (сорбиновая, бензойная кислоты), острые специи и алкоголь.

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