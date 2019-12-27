В Тольятти мать троих детей отправили под арест за поездку в Самару

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Елена и Виталий Евдокимовы попали под уголовное преследование из-за мошенничества в особо крупном размере. Все дело в том, что он был председателем ЖСК «Татищев-2», она – председателем правления того же ЖСК, а вместе они строили жилой дом с офисными помещениями в районе пересечения Нового проезда с улицей Фрунзе в Тольятти.

На руках у них была вся разрешительная документация, вот только, по версии следствия, денег не строительство не было. В итоге ЖСК заключил договоры с коммерческими структурами и физическими лицами. Но дом так и не достроили, а деньги исчезли. И отвечать за все пришлось Евдокимовым.

По версии следствия, договоры с пайщиками изначально заключали для того, чтобы присвоить их деньги, реально здание возводить никто не собирался. Свою версию силовики подтвердили результатами финансово-аналитической и строительно-технической экспертиз.

Сотрудники правоохранительных органов подсчитали, что с пайщиков Евдокимовы собрали более 136 млн рублей, а реально в стройку вложили около 61 млн рублей. Остальное, получается, присвоили.

Трое детей пока не знают, где и с кем будут встречать Новый годФото: Предоставлено героем публикации

ВСЕ В ДЕЛО

Деньги с людей собирали еще в 2012-2015 гг, в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере передали в декабре 2017 года. На скамье подсудимых оказались и муж, и жена.

Судебное разбирательство длилось 2 года, Евдокимовы вины не признали.

- Все деньги до копейки были вложены в строительство, мы считаем результаты экспертиз спорными, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат Елены Евдокимовой Вячеслав Земчихин. – До этого Евдокимовы построили в Тольятти несколько жилых домов, и все пайщики свои квартиры получили. Этот дом также был частично построен, в последний момент подвели поставщики стройматериалов.

Незадолго до нового года Елене Евдокимовой суд изменил меру пресечения: на время следствия и суда она и ее муж были под подпиской о невыезде, а тут женщина съездила из Тольятти в Арбитражный суд Самары, после чего мать троих детей отправили в СИЗО. По словам защитника, ранее ей не объясняли, какие ограничения на нее наложены, не вручали под подпись судебное постановление, а потому она просто не знала, что ей нельзя покидать город.

Гособвинение на днях запросило Елене Евдокимовой 6 лет лишения свободы, ее мужу – 7. Если обоих родителей отправят в колонии, детей, вероятно, отдадут под опеку родственников. Суд уже начал оглашать приговор по этому делу, так что уже в ближайшее время решится, где и с кем дети будут встречать Новый год.

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