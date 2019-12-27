Охрана труда - в моде: на НК НПЗ выбрали "Мисс Безопасность" года

Контроль в деталях

Любое промышленное предприятие считается зоной повышенного риска. Особенно, если оно связано с выпуском нефтепродуктов. Чтобы добиваться высоких производственных успехов, человек труда должен чувствовать себя защищенным, и именно безопасность производства выходит на первый план наравне с его эффективностью. Эта задача закреплена в Стратегии-2022 НК «Роснефть». В компании предельно четко сформулировали основную стратегическую цель в области промбезопасности, охраны труда и окружающей среды - к концу 2022 года войти в первую четверть рейтинга нефтегазовых компаний мира по сопоставимым показателям в этой сфере.

Сегодня система защиты сотрудников на производстве НК НПЗ признана эффективной и соответствующей высоким стандартам: в прошлом году предприятие успешно прошло ресертификационный аудит в области экологии и безопасности работников на соответствие требованиям ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 с последующим апгрейдом по новой версии ISO 45001.

Исполнение правил безопасности строго контролируется: на заводе регулярно проводят соответствующие проверки, часто - под руководством генерального директора Роберта Хусаинова. К нему же каждый член коллектива имеет право обратиться по вопросам безопасности производства и охраны труда лично - этот простой факт красноречиво говорит о том, насколько важное значение придается теме. Впрочем, все вопросы решаются централизованно: специальная оценка условий труда, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты и другие мероприятия ведутся планомерно.

Когда ждут дома

Однако никакая система не будет работать без человека: спецодежду нужно носить, правила безопасности - соблюдать. Объявив 2019-й - Годом безопасности, на Новокуйбышевском НПЗ поставили задачу донести до всех заводчан ценности безопасного производства и необходимость повышения культуры труда. Одним из самых эффективных рычагов воздействия на сознательность стали семьи заводчан - когда знаешь, что тебя ждут дома, трудно безответственно относиться к своему здоровью. Поэтому первым общественным мероприятием программы Года безопасности стал конкурс рисунков среди детей заводчан. Тема - «Спецодежда будущего». Ребята напомнили своим родителям: не пренебрегай своей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, умей грамотно их применять! Участниками еще одного творческого конкурса стали сами работники завода: коллективы цехов и подразделений провели соревнование на лучший лозунг Дня охраны труда. В программе Года безопасности в АО «НК НПЗ» большое внимание уделено школьникам Новокуйбышевска. Новокуйбышевский НПЗ, как градообразующее предприятие, в первом полугодии 2019 года запустил специальный проект «Золотые правила безопасности для детей» при поддержке Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области. Придерживаясь принципа, что вопросы безопасности должны быть главными в любой деятельности и обучать этому необходимо со школьного возраста, нефтепереработчики предложили ребятам подготовить проекты на тему соблюдения безопасности жизнедеятельности - в обществе, дома, в интернете и даже сохранению эмоциональной безопасности.

Безопасность - в моде!

О том, что женщины осторожнее мужчин, известно всем. В представительниц прекрасной половины самой природой заложен инстинкт самосохранения, обеспечивающий выживаемость потомству. Неудивительно, что именно женская часть коллектива Новокуйбышевского НПЗ активно включилась в «защитные» мероприятия. В течение всего года под лозунгом «Безопасность - в моде!» на заводе шел конкурс «Мисс безопасность». Каждый месяц на предприятии определялась победительница, лучше всех соблюдающая «Золотые правила труда ПАО «НК «Роснефть», а в конце года финалистки сразились за почетный титул. По итогам конкурса «Мисс безопасность года» в номинации «Приз зрительских симпатий» в рамках Года безопасности АО «НК НПЗ» стала инженер по охране труда Татьяна Демина, а победительницей - машинист насосных установок Тамара Пушкина.