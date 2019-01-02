Раньше выслеживали преступников, теперь - котов: три истории полицейских собак-пенсионеров

В декабре на сайте местного УМВД появилось объявление о том, что стражи порядка ищут новых хозяев трем собакам-пенсионерам. Зоозащитники забили тревогу: а что будет, если "добрые ручки" не найдутся? Неужели овчарок, служивших верой и правдой, усыпят?

- Я служу больше 20 лет, и ни разу ни одну списанную собаку при мне не усыпили, - заверил корреспондента "КП-Самара" начальник кинологического центра тольяттинской полиции Андрей Журавлев. - Обычно собаку после списания забирает кинолог, а если не может наш сотрудник, подыскиваем хозяев среди гражданских. Причем "своих" мы еще и не каждому отдадим - сначала досконально проверим условия содержания.

Вирта со своим хозяином кинологом Андреем Кондратьевым часто встречались со школьникамиФото: Предоставлено "Комсомолке"

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Так получилось с Виртой - отработав 8 лет по поиску взрывчатых веществ и боеприпасов, овчарка недавно уехала в район, чтобы жить в тепле и уюте в частном доме.

По словам Журавлева, новый владелец животного несколько лет назад уже брал у кинологов пенсионера, и пес прожил в довольстве еще 6 лет. Недавно питомец умер, и мужчина задумал взять себе еще одного друга.

Вирта "отвечала" за безопасность на стадионе "Самара-Арена" во время Чемпионата мира по футболу 2018 годаФото: Предоставлено "Комсомолке"

При встрече с новым хозяином Вирта оценивающе посмотрела на него, обнюхала, подумала и завиляла хвостом. А потом спокойно села к нему в машину.

Пенсии бывшим хвостатым сотрудникам по закону не положены, но судьбу бывших питомцев полицейские отслеживают. Кинологи обещали Вирте навестить ее через некоторое время, чтобы привести вкусняшек, посмотреть на ее житье-бытье и рассказать владельцу о ее "боевом" прошлом: именно эта собака каждый год обследовала школы, вузы, избирательные участки, плюс "отвечала" за безопасность на стадионе "Самара-Арена" во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Рендолл переехал из Москвы в Тольятти, когда ему было всего два месяцаФото: Предоставлено "Комсомолке"

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Рендолл приехал из Москвы в Тольятти к кинологу Марьям Намеевой, когда ему было всего 2 месяца. Пес фактически рос с ее сыном, обоим в этом году исполняется 9 лет.

А еще Рендолл со своей владелицей помог раскрыть множество преступлений: несколько лет назад привел следственно-оперативную группу прямо к заброшенному дому, где прятался мужчина, совершивший серию краж. А за пару лет до этого - нашел на огромном предприятии чужака, который непонятно зачем вломился туда.

- Сейчас у Рендолла только и забот, что полежать на диване да поохотиться за котом. Или полежать вместе с котомФото: Предоставлено "Комсомолке"

Отличный нюх Рендола помог еще и воссоединению семьи: как-то в Тольятти не вернулся с прогулки домой 5-летний мальчик, так пес не только взял его след, но и привел полицейских практически к той самой квартире, где он находился. Оказалось, малыша заметила на улице женщина, он не смог объяснить, где живет, и она забрала его греться к себе домой.

- Сейчас у Рендолла только и забот, что полежать на диване да поохотиться за котом, которого зовут Капитаном Бураном, - рассказывает Марьям Намеева. - Но с котом они знакомы давно, у них полное взаимопонимание, и Буря не против таких игр.

Этот Новый год Аякс будет встречать в квартире своего хозяинаФото: Предоставлено "Комсомолке"

НЕОЖИДАННЫЙ КОНЕЦ КАРЬЕРЫ

Овчарка Аякс свою службу закончила раньше, чем можно было ожидать. Еще летом пес ловил преступников, ходил по следу, приводил оперов прямо в логово воришек, а осенью у него на задней левой лапе появилась опухоль. Она начала быстро расти и всего за месяц увеличилась настолько, что лапу пришлось ампутировать. Служебную собаку, которой еще не исполнилось 8 лет, списали по состоянию здоровья.

- Когда встал вопрос о будущем Аякса, кинолог Станислав Макаров, который с ним работал, сразу сказал: я его заберу, - говорит Андрей Журавлев. – Мы не стали ему препятствовать.

Теперь у Аякса осталось только три лапы, но наслаждаться жизнью ему это не мешаетФото: Предоставлено "Комсомолке"

После того, как Аякс окончательно пришел в себя, и полицейские врачи-ветеринары убедились, что его здоровью больше ничего не угрожает, служебная собака переехала в квартиру к своему бывшему напарнику.

Отсутствие лапы псу не мешает: он и на трех оставшихся активно прыгает, бегает и всеми возможными способами демонстрирует своему хозяину, как он рад оставаться с ним даже после окончания службы.

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