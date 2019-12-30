Дед Мороз никому не нужен? Почему родители все чаще отказываются звать новогоднего волшебника для своих детей

Чудес не бывает?

- А мы в этом году решили детям на праздник Деда Мороза не звать, - с гордостью рассказывает Анна Леонова, мама 5-летней Сашеньки из Самары. - В прошлом году пришли какие-то страшные артисты, облезлый халат у Деда, у его внучки - физиономия 40-летней женщины. А в позапрошлом году Саша вообще испугалась Деда Мороза на утреннике в саду настолько, что потом спать не могла, нам пришлось "испуг сливать". И в блюдце воск как раз в образ деда с бородой сложился.

Интересно, что в последние годы такой выбор делают все больше родителей. В чатах детских садов идут оживленные споры: может быть, в этом году без костюмов? Ну зачем все это, у детей - планшеты и интернет с трех лет, они уже даже знают откуда дети берутся, неужели их можно какой-то белой бородой обмануть?

- Этот вопрос: нужен Дед Мороз или пора и честь знать - стали активно обсуждать буквально в последние десятилетия. Всегда была традиция, сто есть волшебный Дед, он приходит под Новый год, приносит подарки. Это было некой аксиомой, не оспаривалось, не обсуждалось. Но, конечно же, сейчас все по-другому, в информационный век сомнения обоснованы, психологи тоже спорят: не скажется ли подобное несоответствие на конфликте ребенка с миром? Ведь ему нелегко приходится: тут космос, интернет, высокие технологии -а тут Дед, который на санях ездит да еще и чудеса исполняет. А ведь их нет! - рассуждает психолог Нина Ковалюнас.

Нужен ли детям Дед Мороз? 00:00 00:00

Добрые традиции еще никому не мешалиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Исследователи из английского университета, например, уверены, что ложь про Санта-Клауса подрывает доверие детей к родителям. Мол, рано или поздно ребенок узнает, что его обманывали и больше ни в чем не сможет верить маме и папе. Есть по мнению психологов и еще одна опасность: ребенок может пользоваться мифом, чтобы манипулировать родителями, выпрашивая нужную ему игрушку. А взрослые, в свою очередь, формируют у ребенка комплексы, говоря, например, что тот не получит желаемое, потому что плохо себя вел.

- Но это, скорее, не проблемы Деда Мороза и его существования, а в целом проблемы коммуникации в семье. Шантажом никакие проблемы в семье решаться не должны и ребенка лучше учить этому с первых лет жизни. Также и родителям необходимо работать над своим отношением к ситуации и договариваться с малышом о том, какое поведение и учеба приемлемы, ни в коем случае не формируя образ "плохого ребенка", - говорит детский психолог Игорь Силантьев.

Сказка и радость нужны всем

Так что же, неужели Деду Морозу и в самом деле пора на пенсию?

- Я считаю, что традиция, проверенная веками, лучше любых нововведений. Родителям стоит решать, говорить ребенку или нет, что Дед Мороз - ненастоящий. Все зависит от глубины зрелости детей, от их воспитания. Но навязывать свое мнение любым путем не стоит. Если детям нужны чудеса - не отнимайте у них волшебного Деда Мороза. Все равно все этапы становления пройдет каждый малыш. Все мы сначала проходим через сказку, а потом начинаем составлять рассказ про свою жизнь. Так что не стоит лишать ребенка этапов взросления, - говорит Нина Ковалюнас.

И совершенно не важно, придет ли Дед Мороз на все праздники, постучится ли он в двери квартиры. Чаще всего достаточно просто намека на чудо: печенья пол елкой и появившихся утром новогодних подарков, чудесного запаха хвои и наряженной руками всей семьи елки.

- Такие праздники, как Новый год, существуют для того, чтобы все мы стали немного детьми, поверили в хорошее и забыли о плохом, зарядились позитивом, который поможет справиться в дальнейшем со всеми жизненными задачами. Мы сами себе дарим то чудо, которое помогает нам исполнить наши желания, - считает Нина Ковалюнас.

И это на самом деле так. Только представьте, треть писем Деду Морозу каждый год пишут взрослые люди. Называйте это позитивным программированием или желанием впасть в детство, но у многих желания сбываются. Люди встречают свою любовь, находят хорошую работу, мирятся с близкими. Разве это нельзя назвать настоящими чудесами?

Неужели Деду Морозу пора на пенсию?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбирайте Деда Мороза тщательно

Что же касается Деда Мороза в детских садиках и школах - выбор остается за родителями. На утренниках и Дед Мороз, и Снегурочка чаще всего - просто гости, часть творческой программы. Никто из детей и не ждет, что именно они будут настоящие, но праздник это и не портит.

- Здесь есть опасность, что часто в один хоровод встают слишком разные дети. Кто-то может испугаться бородатого деда, кто-то будет шутить и смеяться над ним. Мне кажется, что родители могли бы объяснить ребенку, что Дедушка на празднике - это артист, помощник настоящего волшебника. И нужен он только для того, чтобы устроить ребятам праздник. Что все происходящее - это тоже самое, что происходит в театре, только здесь актерами становятся сами дети. А прежде чем пригласить артистов домой или на утренник, встретьтесь с ними, побеседуйте, чтобы понять, что это за люди. Так вы сможете избежать разочарования для детей, - говорит Игорь Силантьев.

- И, конечно же стоит тщательно выбирать актеров и ведущих, может быть, им стоит сначала посоветоваться со школьным психологом, как правильно преподносить информацию, чтобы не ранить ничьи чувства. И, конечно же, не стоит ничего делать, если этого не хочет большинство родителей: если вам это так необходимо, подарите ребенку личное чудо, - продолжает Нина Ковалюнас.

А вот переодевание в Деда Мороза родителей - по мнению психологов - один из худших сценариев и годится если только для самых маленьких детей. Ребята постарше легко разгадают фальшь и будут чувствовать недоумение, пытаясь понять, что не так с родителями и зачем они разыгрывают этот спектакль.

Личный взгляд

Ольга Афанасьева, заместитель редактора КП-Самара:

- Лично я думаю, что в Деде Морозе нет ничего плохого. Я не помню, как и когда узнала, что его нет. Спросила своих коллег - тот же ответ. Только у одного из моих знакомых нашлась в архиве грустная история, как с папы слетела борода в самый ответственный момент. Остальные благополучно забыли тот переходный момент от сказки к реальности, а вот подарки, которые находили под елкой и ощущение счастья и предчувствия чуда осталось с ними на всю жизнь. Да что уж там, все мои подруги ровно в 12 часов, под бой курантов обязательно съедают бумажку с желанием и выпивают бокал шампанского. А ведь у многих из них уже свои дети есть. Человеку нужна вера в чудо, без нее жизнь становится слишком грустной и беспросветной. И самое главное, что чудеса сбываются. И я считаю, что нужно, чтобы каждый знал об этом с самого детства.