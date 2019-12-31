Патриарх, Билан и океанариум: самые яркие события 2019 в Самаре глазами фотографов «Комсомолки»

Самарские моржи "держат марку"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские моржи не посрамили традицию крещенских купаний. Несмотря на мороз они отважно ныряли в волжскую прорубь. Несмотря на все предупреждения МЧС и призывы к осторожности.

Ради борьбы с лужами самарчанки готовы на всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждую весну Самара буквально тонет в глубочайших лужах. То ли коммунальщики недостаточно активно вывозят снег, то ли ливневка не справляется с повышенной нагрузкой, но факт остается фактом. Устав каждый день форсировать лужи вброд, самарчанки устроили флешмоб. Девушки с удочками фотографировались в самом эпицентре водной стихии. Стало ли коммунальщикам стыдно – история умалчивает.

Футбольный карнавал - яркая традицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь годовщины чемпионата мира по футболу в Самаре на ул.Куйбышева прошел так полюбившийся горожанам карнавал. Самарцы не только могли полюбоваться на яркие наряды и экзотические костюмы с перьями и стразами, но и сами с удовольствием пускались в пляс. Хорошая традиция!

Самарцы любят музыку и танцыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

День города 2019 надолго запомнился самарцам. День рождения Самары праздновали с размахом. На набережной и в Струковском саду по традиции играли джаз и духовой оркестр и танцевали все – от мала до велика!

За приключениями Билана следила вся СамараФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2019 году вся Самара увлеченно следила за эпопеей с проступком и покаянием певца Димы Билана. После пьяного выступления артиста на Дне города 9 сентября в дискуссию включились даже те, кто вовсе незнаком с его творчеством. Оскорбленные самарцы создали петицию, в которой потребовали сатисфакции. К чести певца, он не только публично извинился перед горожанами, но и устроил дополнительный бесплатный концерт и подарил городу детскую площадку и медицинское оборудование для одной из больниц.

Патриарха Кирилла рады были видеть и в Самаре, и в ТольяттиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярким событием стал визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Самару в сентябре. Святейший посетил Самару и Тольятти, побывал в Православном Институте в Автораде и провел чин великого освящения Софийского собора и Божественную литургию. Он поручил Самарской епархии построить в регионе еще 30 храмов.

Теперь самарцы могут не только проехать на поезде, но и повысить свой культурный уровеньФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Этой осенью железнодорожники озаботились культурным обликом волжан. Фирменный поезд Самара-Москва «Жигули» обзавелся купе в авангардном стиле. Здесь на стенах не только развешаны репродукции картин известных авангардистов, но и краткая информация о них, а сама обстановка купе выполнена в едином стиле.

Аниме-фестиваль - яркое событие в жизни городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале октября Самара стала настоящей аниме-столицей. Во время фестивали косплея Dragonfest 2019 в ОДО по импровизированному подиуму прошествовали ожившие герои фантастических историй. Жюри оценивало мастерство создания образа – костюм, атрибутику и театральный макияж. Кроме того, участники соревновались в театральном искусстве, вокал и участвовали в тематической ярмарке.

Юнармейцы прошли маршем по площади КуйбышеваФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

31 октября на площади Куйбышева прошел парад Юнармейцев, посвященный 100-летию Михаила Калашникова. В ноябре 2019 года ему бы исполнилось 100 лет. По площади Куйбышева прошли более 2 тысяч юнармейцев со всей области. А 7 ноября они приняли участие в традиционном Параде Памяти.

Маралы пробудут в Самарском зоопарке до летаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Семейство из четырех цирковых оленей-маралов привезли на заслуженный отдых в Самарский зоопарк из Сочи в начале декабря. Три самки живут в одном вольере отдельно от самца. До лета 2020 года самарцы смогут полюбоваться на этих красивых животных, а потом их отправят в специальный открытый вольер в сафари-парк в Кинельский район.

Многие самарцы с нетерпением ждали открытия океанариумаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед Новым годом в Самаре в ТРК «Московский» открылся крупнейший в Поволжье океанариум. На площади в 2,5 тысячи квадратных метров собрано более четырех тысяч экзотических рыб и животных со всего мира, в том числе крокодилы, мурены, акулы, выдры, лебеди и пираньи.

Дед Мороз из Великого Устюга - любимый гость в СамареФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В конце декабря в Самару по традиции встречала главного новогоднего волшебника – настоящего Деда Мороза из Великого Устюга. Дедушка повстречался с самарскими ребятами и одарил их подарками, пообещав исполнить самые заветные желания