Поехали! В Самаре открыли движение по Фрунзенскому мосту

Машины едут!

31 декабря в Самаре открыли движение по Фрунзенскому мосту. Новогодний подарок горожанам сделали тихо и без лишней помпы. Обошлось без торжественного перерезывания красной ленточки, речей и шампанского. Рабочие просто отодвинули блоки, препятствующие въезду на мост с двух сторон, и машины смогли наконец-то заехать на пролет над рекой.

Об открытии движения сообщили местные жители в соцсетях, они же засняли первые поехавшие по мосту автомобили на видео и выложили запись на всеобщее обозрение. Например, самарец Евгений Щекин записал видео, где можно наглядно убедиться, как десятки машин с уверенной скоростью преодолевают новый мост.

Горожане открытию, конечно, обрадовались – пусть даже и такому тихому и незаметному. Главное – что теперь можно гораздо быстрее доехать от старого города до левобережья Самарки и обратно.

- Наконец-то пробок не будет, - выражает надежду Александр Емельянов.

Две тысячи свай и пролеты в 9 тысяч тонн

Напомним, строить Фрунзенский мост начали строить четыре года назад, осенью 2015 года. Стоимость строительства превысила 12 млрд рублей. Открыть мост обещали его год назад, однако стройка несколько затянулась - еще месяц назад журналисты "Комсомолки" пешком прогулялись по мосту и поделились своими наблюдениями. Монументальное шестиполосное сооружение строили питерские специалисты. Сначала в русле реки возвели восемь опор, потом со стороны Заречья начали надвигать громоздкие металлоконструкции. Их, как иголка нитку тащил так называемый «аванбек» - специально собранная передовая конструкция моста. Для надвижки потребовалось собрать систему из 32 мощных гидравлических домкратов. К концу строительства общий вес надвигаемых металлоконструкций достиг 9 тысяч тонн, а общее число вбитых в дно реки и озера Банного свай достигло 2081 штук. Первая надвижка Фрунзенского моста состоялась 27 апреля 2017 года. Всего строители выполнили 11 таких надвижек. А сами работы по сбору металлоконструкций пролета не останавливались ни в дождь, ни в холод, ни в летнюю жару.

По временной схеме

Длина моста составляет 667 метров, ширина проезжей части – 22 метра. Дополнительно строители возвели еще и почти 80-метровый мост через озеро Банное, а еще – запутанную транспортную развязку со стороны ул.Шоссейной и гораздо менее скромную – со стороны ул.Фрунзе. Сейчас съезды с моста работают в тестовом режиме - для проезда в город с нечетной стороны автомобилистам придется проехать мост и вернуться в город, развернувшись на развязке на Шоссейной. Закончить развязку на правом берегу строители собираются в 2020 году. А чтобы в историческом центре Самары из-за увеличившегося потока машин не возникло заторов, здесь ввели дополнительные ограничения на остановку и парковку авто.

Фрунзенский мост в Самаре - открыли движение.Видео: Евгений Щекин

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