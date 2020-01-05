"Наслушаются бодипозитившиц и рожают в ванной, забыв об опасности": акушерка рассказала о привычках современных мам

Секретами профессии поделилась с "КП-Самара" акушерка родового отделения СОКБ им.Середавина Наталья Орлова

«Не представляла, откуда берутся дети»

Я работаю акушеркой 27 лет. В среднем принимаю 5 родов за смену, 600 за год. Это сколько, получается, всего? У меня в отделении сейчас работает девочка, которой я помогла родиться – она принесла свою младенческую бирочку, и я узнала свой почерк. Теперь чувствую за нее моральную ответственность.

В профессию попала почти случайно – пришла поступать в медучилище, но слово «медсестра» показалось скучноватым. То ли дело «акушерка»! Правда, чем они занимаются, толком не представляла – мы росли в СССР, где секса не было, и откуда берутся дети я, 17-летняя девочка, понятия не имела. Когда первый раз увидела роды, была в шоке – хотя теорию уже знала, но все никак не получалось понять, как из совсем молодой девочки вышла еще одна девочка? Я и сейчас считаю это чудом – особенно когда ребенок у родителей желанный, долгожданный, выстраданный. Таких мамочек сразу видно – у них благодарный взгляд. Раньше говорили, что акушерки позже стареют. Наверное, в этом есть своя правда – когда с твоей помощью рождается малыш, чувствуешь такую огромную радость, что всю усталость после тяжелой смены как рукой снимает!

«Можно вас ущипнуть?»

Врач акушер-гинеколог дает оценку состоянию будущей мамы, обследует ее, прогнозирует, как будут протекать роды. А акушерка будет рядом с женщиной все эти пять, семь, девять часов. Больше всего за смену у меня устает язык. Со всеми роженицами надо поговорить, поддержать, успокоить, утешить. У нас в Перинатальном центре в основном лежат женщины с патологией беременности – это особая категория, они стрессуют, боятся, переживают. К каждой надо найти подход - кого-то погладить по головке, на кого-то наоборот прикрикнуть, напомнить – «ты боец». Часто роженицы просят разрешения взять за руку и даже ущипнуть. Разрешаем, конечно (смеется), а потом мужьям объясняем, откуда синяки. Мы выхаживаем малышей с массой тела от 500 грамм, показатели у нас неплохие, но конечно если случай сложный, пытаемся подготовить женщину к тому, что исход может быть любым.

Женщины на роды по-разному реагируют. Кто-то кричит «не хочу, не буду», кто-то хочет рожать сам, даже если противопоказания, кто-то наоборот, просит кесарево, хотя вполне может обойтись без него. Сейчас изменился возрастной ценз. Раньше мы считали женщину после 30 старородящей и относили к группе риска, а сейчас и в 38, и в 40 рожают первого. В этом году вот две 52-летние «девочки» у нас родили. Уже не боимся таких пациенток.

Часто я с первого взгляда на пациентку могу определить, родит ли она сама, или потребуется операция. Вот такая вот акушерская интуиция. А еще кто-то говорит, что помнит детей, а я помню свой «объект родов». То есть если женщина рожает у меня второй раз, я ее обязательно узнаю. Есть и постоянные клиентки – одна мамочка рожала у меня четыре раза!

«Для пап держим санитарку с нашатырем»

Партнерскими или альтернативными родами уже никого не удивишь. У нас столы в родовой трансформируются: хочешь – на корточках, хочешь – на боку, хочешь – хоть на полу положим одеяло. В каждом зале есть фитболы, многие сейчас практикуют асаны из йоги. А недавно, например, девочка попросилась рожать под музыку. Ходила в наушниках все схватки, потом уже я ей говорю – да включай ты на полную громкость. Оказалось, у нее там целая рок-опера. А в момент, когда на свет появился малыш, заиграл бравурный марш. Хорошая примета!

Партнерские роды мы только приветствуем. Не все берут мужей, многие приходят с мамами, реже с подругами, еще реже – со свекровью. Мужья как правило падают в обморок. Нет, это не метафора, недавно вот двухметровый детина грохнулся, успел только проговорить «ой, ловите меня, я падаю». Так что держим специальную санитарку для пап, которая за их состоянием следит, ну и нашатырь даст в случае чего. Хотя стараемся, чтобы мужья сам процесс не видели, отправляем их к голове женщины, пусть за ручку держат.

Сложно, когда рожают врачи – они «все знают», начинают советовать, а порой и критиковать. Лучше всего рожают домохозяйки. Хотя, конечно, им тоже мешает интернет с его «советами» и сериалы, в которых женщина три раза вскрикнет – и вот уже родила. Очень удивляются, что в жизни по-другому.

«Сейчас будет негритенок, не пугайтесь»

Веяние времени – селфи в родовой, прямо на столе. Все мамочки разные, кого-то волнует как рожать, а кого-то – какие кадры получатся, чтобы в сториз выложить – мол, вот я только что родила. Мы привыкли, не запрещаем. Делайте что хотите, главное рожайте! Когда ребенок у меня на родовом столе – я перестаю нервничать. А так каждый раз переживаю.

Бывает, мамочка предупреждает – мол, у меня может быть негритенок, не пугайтесь. Принимали и негритят, и мулатов, особенно много таких после чемпионата мира было, и от испанцев девочки наши рожали, и от португальцев.

А недавно женщина рожала двойню почти в полночь. Один ребенок родился до 12 часов, и она очень переживала, что второго не успеет – умоляла нас помочь, чтобы дата рождения у братьев одинаковая была. Успели!

«Мальчик – к удаче»

У акушерок есть примета: если первый родившийся ребенок в году - мальчик, то год будет удачный. В 2019 году вот мальчик был - хороший год получился! (В 2020 году первой родилась девочка). Да и вообще смену хорошо с мальчиков начинать. Девочки, кстати, быстрее рождаются, активнее, а мальчики часто ленятся, никуда не торопятся. Всем «новогодним» детям даем ласковые прозвища - говорим: Снеговичок родился, Снегурочка пришла – женщинам поднимает настроение.

Дежурства в новогоднюю ночь – это отдельная история, я проходила ее уже больше 10 раз. Это всегда особая ответственность, потому что коллеги уходят праздновать, и все ложится на плечи дежурных бригад. Многие почему-то считают, что врачи на новый год пьют на дежурстве. Нет, это не так, у нас абсолютный сухой закон. Как-то раз один ошалевший от радости папа бегал за нами с бутылкой шампанского, уговаривал выпить. Так и пришлось ему ее в одиночестве «уговорить», мы потом его на кушетку в уголке уложили. Оливье из дома приносим, конечно, но часто даже нет времени его съесть.

Папы под новый год вообще отжигают – в прошлый раз, например, один всю ночь ходил под окнами в костюме Деда Мороза. Выкладывают под окнами «спасибо за сына» и «спасибо за дочь» - цветами, шарами, вытаптывают в снегу. Пускают фейерверки, иногда очень сильно грохочет – так, что женщины с испуга рожают.

Счет – на минуты

В последнее время отношение к врачам и запретам сильно изменилось. Если раньше пациент был обязан исполнять врачебные предписания, то сейчас мы можем только рекомендовать, уговаривать «не хулиганить».

Очень нам мешают «бодипозитивщицы», которые пропагандируют естественные роды. Наслушавшись таких «помощниц», женщины решают рожать дома в ванной, слабо представляя себе возможные осложнения. Есть, например, такая патология как отслойка плаценты. Предсказать ее невозможно, она может возникнуть и у абсолютно здоровой мамы. Там счет вообще идет на минуты. У нас родовые залы на шестом этаже, хирургия – на пятом, так вот пока мы спускаем женщину на лифте, там уже успевают развернуть операционную и подготовить бригаду. И в результате мать и ребенка удается спасти. А если все это дома будет? Здесь даже «Скорая» не успеет. Не стоит рисковать двумя жизнями – езжайте рожать в роддом!