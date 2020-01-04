2020-01-04T15:36:56+03:00
Здоровье

Уже дома: первого малыша, родившегося в 2020 году в Самаре, выписали из роддома

Малышка появилась на свет в больнице им. Н.И. Пирогова
Евгения ВАСИНА
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В субботу, 4 января из родильного отделения городской клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова домой отправилась первая жительница Самары, родившаяся в 2020 году. Маленькая Аня Потапова весит почти 4 килограмма, ее рост 53 сантиметра. В семье Потаповых малышка первый ребенок.

Также Анечка стала первым ребенком, который получил от губернатора Самарской области набор «Подарок новорождённому». Такой вариант поддержки появился в регионе с 1 января 2020 года. Стоимость подарочного набора - 10 тыс. рублей. Причем если в семье родится двойня или тройня, то подарок достанется каждому малышу. Набор вручают всем женщинам, что стали мамой в этом году впервые.

В красивой коробке, которую потом можно использовать для хранения игрушек, лежит одежда, постельные принадлежности, средства гигиены для новорожденного и игрушки – всего около 20 очень нужных предметов.

В этом году такие презенты заготовлены для 12,7 тысяч семей. Подобная акция проходит не только в Самарской области, а еще в 11 регионах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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