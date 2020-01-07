"Здесь начинаешь верить в чудо": как прошла рождественская служба в Софийском соборе в Самаре

В Самаре продолжают отмечать Рождество Христово - 2020. Торжественные богослужения прошли во всех храмах в Самарской области.

Перед Софийским собором стоит памятник князю ВладимируФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное состоялось в Софийском соборе: сюда пришли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, известные горожане, сотни верующих. В 22.30 6 января здесь началось Всенощное бдение, а ровно в полночь Архиерейскую литургию провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Службу провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский СергийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официальное "открытие" Софийского собора, который находится рядом с набережной около Ладьи, состоялось в сентябре. Во время своего исторического визита в Самарскую область святейший патриарх Московский и Всей Руси Кирилл освятил собор.

Для сотен верующих это чудесное событиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наблюдать за этим моментом могли сотни верующих: рядом с храмом разместили экраны, на которых транслировали службу для тех, кто не смог попасть внутрь.

В Храме собрались сотни верующихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые главное рождественское богослужение проходило в Софийском соборе еще в 2019 году. У храма - долгая история, строить его начали еще в 2005 году, но процесс тормозился из-за недостатка средств.

Священнослужители славят Рождество ХристовоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2018 году наконец-то работы были закончены. В Самарской епархии подчеркивали важность этого события: " Софийские соборы строили только в столицах: Константинополе, Киеве, Новгороде и Пскове. Это всегда придавало городу особый статус".

Верующие считают Софийский собор очень красивым и торжественнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рождественские богослужения в Софийском соборе провел Митрополит Самарский и Новокуйбышеский Сергий. Владыка обратился с рождественским поздравлением ко всем верующим. Его же обещают передать для всех посетителей площади Куйбышева в этот светлый праздник.

В рождественскую ночь стояла прекрасная погодаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это просто чудесное место. Я была счастлива увидеть процесс освещения Храма святейшим Патриархом, и сегодня мы пришли сюда на Светлое Христово Воскресение с дочками. Мы стояли и ощущали просто необыкновенную легкость и святость. Это настоящее рождественское чудо, когда ты отрешаешься от всех забот, в голове становится так светло и понятно, ты четко видишь, как решить все свои проблемы, и понимаешь, что этих проблем нет, а есть только благодарность Господу. Я очень рада, что у нас появился такой замечательный храм, которым гордился бы любой город страны, - делится своими впечатлениями Ирина Верещагина, которая отстояла эту службу в Софийском соборе.

Рождественские богослужения длятся несколько часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С поздравлением к землякам обратился в Рождество Христово и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он вспомнил о том, как в Самарскую область приезжал Патриарх Кирилл и какие эмоции этот приезд вызвал у верующих.

Посетители причащаютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Азаров также посетил собор

- Этот визит воодушевил верующих и еще раз напомнил нам о том, что в опоре на традиционные духовно-нравственные ценности - залог нашего успешного движения вперед. От всей души желаю всем православным христианам, живущим в Самарской области, крепкого здоровья, неубывающих душевных сил, мира, любви и праздничного настроения, - отметил он.

В храм приходили посетители всех возрастовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По Самарской области торжественные богослужения посетили в эту ночь тысячи человек. По данным оперативных служб, никаких ЧП не было зарегистрировано.