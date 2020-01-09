Вырастут - весь мир удивят: в Самаре наградили самых талантливых детей

Гордитесь? Расказывайте!

В конце 2019 года "Комсомольская правда - Самара" решила помочь Деду Морозу разобраться, где в нашем городе самые хорошие и достойные подарков детишки. Для этого мы запустили конкурс "Мамина радость, папина гордость", и предложили родителям рассказать о самых ярких успехах своих школьников и дошколят. На конкурс, который проходил в прошлом году впервые, пришло 17 работ. Но это были действительно самые лучшие ребята, которыми может гордиться не только родной город, но и вся страна. А пройдет время и о наших победителях - это точно - услышит и весь мир.

- Родители, которые приняли участие в этом конкурсе - молодцы. Для того, чтобы дети достигали успехов, их нужно хвалить, это стопроцентный ключ к правильному покорению мира. Часто мы забываем об этом в суете, среди рабочих дел, оставляем добрые слова на потом. И дети привыкают, что любая их победа расценивается как нечто обычное. И для них обесценивается само понятие успеха. Так что я хочу всем посоветовать: обязательно рассказывайте детям, как вы ими гордитесь. Увидите, какие плоды это принесет! - поделилась своим мнением детский психолог Анна Резанова.

Победителями голосования на сайте kp.ru стали трое ребят. Алиса Макарова - звездочка хореографической студии "Эквилибриум" - пришла на награждение с мамой Еленой. Девочка не только отлично танцует, но и делает книжки малышки и бегло читает с пяти лет.

- А еще она лично покорила Кавказ: летом играла в снежки на высоте 2230 метров. Я считаю, что у ребенка должны быть все возможности для развития, а она непременно выберет что-то, что интересно ей больше всего, - делится секретами воспитания мама девочки.

Ребятам достались вкусные и полезные подаркиФото: Ольга НОВИКОВА

Второе место занял Дамир Хамидуллин, юный спортсмен-дзюдоист уже не мыслит своей жизни без любимого хобби. И готовится подвинуть на пьедестале самарского героя этого вида спорта Тагира Хайбуллаева. В будущие победы и даже олимпийскую медаль верят мама и папа мальчика. Они не скрывают: парень сам бежит на тренировки, его даже ненужно заставлять. Ну а задача родителей - поддержать во всем, рассказать, что горечь поражений можно пережить, встать и сделать следующий шаг.

Третье место в зрительском голосовании досталось Елизавете Сызранцевой. Родители годятся успехами дочки и рассказывают, что, исполнив песню "Само совершенство", она была удостоена поездки в Москву на финал шоу "Голос. Дети". Пока только в качестве зрителя, но и следующие победы точно не за горами.

- Лиза очень целеустремленная девочка. Она с детства блещет талантами и любит добиваться своего. Сейчас она много времени посвящает учебе, занимается рукопашным боем. Мы гордимся своей девочкой! - говорит мама Лизы.

Все ребята получили подарки от партнеров конкурса. Ирина Филимонова вручила ребятам наборы с арахисовой пастой Cosmo Nuts, которую делают у нас в Самаре.

- Я хочу поблагодарить всех родителей, которые приняли участие в конкурсе и рассказали о победах своих детей. Я уверена, что у ребят - прекрасное будущее и мы обязательно о них услышим, - сказала она.

Варвара Ситник стала победителем в номинации "За литературный талант"Фото: Ольга НОВИКОВА

Подарки достались всем!

Призы в отдельных номинациях получили дети, покорившие своим талантом наших партнеров. Варвара Ситник удостоилась награды за литературный талант. Девочка два года подряд становится лауреатом конкурса короткого рассказа "Сестра таланта" среди участников из 8 стран!

- Мы мечтаем издать книгу с короткими рассказами Вари. Ими восхищаются не только домашние, но и многие мои знакомые, - рассказывает мама девочки Анна.

В номинации Мисс обаяние победила кроха - модель Диана Одегбили. Девочке 4,5 года - она любит заниматься спортом, играть на музыкальных инструментах. Последнее, впрочем, неудивительно, ведь малышка - дочь профессиональных музыкантов.

А награду за спортивные успехи получила Юлия Рябова - девочка занимается в школе "Крыльев Советов", в прошлом году стала лучшим бомбардиром Первенства России по мини-футболу и получила стипендию для одаренных детей и молодежи.

Диана покорила сердца жюри

Впрочем, без подарков не остался никто из участников. Всем достались подарки от Деда Мороза, билеты на елку, книги от "Комсомольской правды" и сертификаты на занятия на мастер-классах в ЦМИТ IT-Медицина. Особую благодарность заслужили родители "солнечных" деток, которые стали полноправными участниками нашего конкурса. Ребята с особенностями развития стали успешными моделями, спортсменами, чирлидерами. Кстати, истории семей, в которых особенные дети смогли добиться небывалых успехов, можно послушать в подкастах в нашем разделе "Солнечные дети".