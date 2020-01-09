"К нам приходят уже с нервным тиком": юрист, занимающийся банкротством физических лиц в Самаре, рассказал о своей работе

С 2015 года в России действует закон о банкротстве физических лиц. Только в этом году в России почти 47 тыс. человек признали свою финансовую несостоятельность - и это на 50% больше, чем в прошлом году. Будет ли расти число банкротов, почему некоторые люди предпочитают залезать в еще более страшную финансовую каббалу и как должники приходят за помощью уже доведенные до нервного истощения - интересные подробности о своей работе "КП-Самара" рассказал юрист Александр Хохлов, уже пять лет занимающийся подобными делами и знающий все про банкротство физических лиц в Самаре.

"От коллекторов лезут на стенку, но терпят"

Каждый год количество людей, которые не могут расплатиться по кредитам, растет. Это неумолимая статистика - и результат разгула на рынке кредитования. Доступные займы, агрессивная реклама да еще и распахнутые настежь двери микрофинансовых организаций сделали свое дело. В среднем в Самаре на человека приходится 200 тыс. рублей задолженности перед банком. Меня совсем не удивляют цифры по банкротству. Скорее я недоумеваю, почему их так немного. Наша фирма Нетдолгофф уже больше пяти лет работает в Саратове, на самарский рынок мы вышли недавно, зарегистрировали компанию Форма Права. И я сейчас наблюдая, что клиенты в двух городах хотя и очень разные, во многом похожи. И это - российская специфика, специфика страны, в которой этот закон - все еще в новинку, хотя за границей подобным уже никого не удивишь.

Чаще всего знакомство будущего клиента с нами начинается с сомнений и вопросов. Первое, что спрашивают: а подходит ли это мне? А получится ли у меня? То есть человек приходит, у него долги в 600 тыс рублей, зарплата - 20 тыс рублей, а он сомневается, думает, что у него-то еще все хорошо.

Мы уже давно поняли, что в объяснениях лучше не быть голословными. Открываем закон и показываем: вот, смотрите, вот есть категории, которые не пройдут. Вы к ним относитесь? И человек понимает, что да - вот есть четкие формулировки закона, они не касаются меня, значит, можно пробовать. Собирать документы мы тоже помогаем. Или же, если человек не хочет тратиться, даем полную инструкцию: куда пойти, какой документ заказать. Придется только потратить свое время. Но многим подходит такой вариант.

Когда долги становятся невыносимыми, банкротство может помочьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мне всегда очень грустно, когда человек приходит к нам уже в крайнем случае. У него куча кредитов, которые он берет, чтобы закрыть другие долги. В итоге - возросшая сумма задолженности, постоянное нервное напряжение, проблемы со здоровьем. То есть человек себя загнал в ловушку, из которой почти нет выхода: денег нет, на лекарства и лечение нужны средства, на работе неприятности - тоже из-за постоянной усталости и стресса. А ведь еще есть звонки коллекторов - это мало кто может выдержать спокойно. Так что мой совет: если есть просрочка по кредиту - не вздумайте брать взаймы у микрофинансовых организаций. Это не выход, это кабала, у вас не появятся деньги из ниоткуда, а с новыми долгами возникнет еще больше проблем. Если просрочка небольшая, трудности временные - идите в банк и договаривайтесь. В нормальной кредитной организации предпочтут получить все-таки свои деньги обратно и оформят либо отсрочку платежа, либо рефинансирование. Если же понимаете, что трудности надолго, а суммы к выплате не подъемные - займитесь банкротством.

Последнее жилье не заберут

Второй вопрос, который задают чаще всего: а что со мной потом будет. Хорошая новость - практически ничего. За границу - выпустят, многие даже специально проводят эту процедуру, чтобы избавиться от наложенных приставами запретов. Хорошую работу найти получится: даже перед службой безопасности серьезной компании вы будете чисты, скорее откажут должнику, просрочившему все, что можно. Конечно, ограничения есть, например, пять лет придется при кредитовании в банке указывать, что вы были банкротом, не получится завести юрлицо или входить в совет директоров, а еще нельзя повторно банкротиться - также в течение пяти лет. Но такие помехи серьезными не назовешь, если учесть, что на другой чаше весов - свободная и спокойная жизнь. Никаких проблем для родственников или всеобщего позора точно нет. Единственный риск - для супругов, ведь "отвечать" перед кредиторами придется в том числе и совместным имуществом.

Это кстати тоже волнительный вопрос - что могут отобрать за долги? Легче рассказать, что оставят: это единственное жилье (если квартира не ипотечная и долги не за нее), автомобиль - если он нужен для работы. А вот любые предметы роскоши могут забрать на торги. Но вот как раз здесь и нужна помощь юристов. Однажды мы смогли доказать, что автомобиль нужен женщине-должнице, чтобы возить дочь-инвалида в больницу. Судья пошла навстречу. Так что в каждом случае приходится индивидуально искать решения и варианты, двух похожих случаев просто не бывает.

Сначала кредиты кажутся настоящим выходом, но проблемы могут случиться у каждогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отправят на пенсию - готовы долги

Иногда в долгах реально боятся признаться, как будто это стыдно. Так вот, попасть в тяжелую ситуацию может любой. Да, у нас бывают случаи, когда человек влез в долги из-за азартных игр, например. Но чаще всего все иначе. Даже если у тебя контракт на 10 лет с министерством обороны и зарплата в сто тысяч рублей, у тебя нет гарантии, что завтра не произойдет какая-то реорганизация и ты не будешь вынужден несколько лет искать работу. А у тебя кредит - на ремонт, автомобиль, учебу детей, медицинские услуги в конце концов.

У нас была клиентка, которая оставалась должна банку 628 тыс. рублей. Брала 300 тыс рублей в кредит на лечение и для детей, работала крановщицей и планировала за несколько лет расплатиться. А после Нового года и ее, и мужа сократили - пенсионный возраст, нужно дать дорогу молодым. Она 1,5 года пыталась сама решить вопрос, но потом обратилась в нашу компанию, которая занимается банкротством в Самаре. К этому времени приставы уже наложили арест на пенсию: 50% сразу с карты забирали, а на оставшееся было жить невозможно До такого, кстати, тоже лучше не доводить: понятно, что услуга банкротства платная. Сумма складывается из оплаты услуг юриста и судебных издержек. Конечно, выгода будет больше, но какую-то сумму иметь на руках для обращения нужно, даже если платить в рассрочку.

А еще была история молодой женщины. Она с долгами в 800 тыс. рублей жила с маленькой дочкой на зарплату 8-9 тыс рублей. Сначала, конечно, была более престижная работа, но из-за болезни она ее потеряла. И в такой ситуации она пыталась договариваться с банками и тащить ан себе этот груз. За три месяца мы смогли признать ее банкротом. Я ее увидел через полгода и не узнал: избавившись от повода для вечного стресса, женщина начала лучше выглядеть и нашла другую работу совсем с другой зарплатой.

Пожалуй, один из немногих случаев, когда банкротиться невыгодно, это ипотека. В этом случае вы лишитесь не только долга, но и жилья, часть взносов за которое уже выплачена. Поэтому банкротиться выгодно только тогда, когда квартира, которую вы брали 5 лет назад, например, сильно подешевела, и долг за нее превышает стоимость на рынке. В таком случае вы еще сможете пожить в ней, пока она будет выставлена на торги. А вот если к вам придут банкиры и приставы, то выселят в течение месяца.

Конечно, мне хочется, чтобы россияне были более финансово грамотными, думаю, что это даже в школах нужно преподавать. Большое количество случаев, когда человек просто неправильно рассчитал свои силы. Но и других тоже немало, тех, которые возникают просто по воле рока. И больше всего радует, когда все в суде получается, когда приходит клиент вовремя, потому что спасение человека от кредитной иглы - это как будто победа врача, сделавшего сложную операцию.

КОНКРЕТНО

Кому подойдет банкротство физического лица?

- У вас долги больше 300 тыс. рублей,

- Доход и имущество меньше, чем необходимо для погашения задолженности,

- Вы работаете, но доход не покрывает размер задолженности,

- Вы остались без работы.

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