Поиграй со мной! Какие игрушки любят современные дети и что они просят у Деда Мороза

В конце декабря все дети ждут в гости Деда Мороза с мешком подарков. И чаще всего мечтают они не о шоколадках, а о новых игрушках. Хотя большинство современных детей отнюдь не испытывают в них недостатка. Это в 80-90 годы было сложно достать автоматическую машинку или говорящего робота, а сейчас к услугам родителей и любящих родственников и полки магазинов, и просторы сети интернет. А многие родители признаются: покупать самим почти ничего не приходится, малышей игрушками задаривают друзья и родные, так что множить количество кукол и машинок не стоит.

Фотограф "КП-Самара"решила выяснить, с чем сегодня предпочитают играть малыши, откуда им достаются игрушки и чего дети ждут от Деда Мороза.

Мирославе игрушки дарят друзья и бабушкиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мирославе всего год и три месяца, у нее нет братишек и сестер. Мама девочки признается, что сами они с мужем игрушки почти не покупают - большую часть дарят друзья и бабушки.

- А большую часть игрушек отдают знакомые, дети которых уже вырастают из кукол и машинок. Я считаю, что это нормально - не выбрасывать же хорошие вещи, - говорит мама девочки.

Все игрушки хранятся только дома у Мирославы, но сама она себе подарков не выбирает - еще совсем маленькая и играет с тем, что дают. У Деда Мороза девочка тоже ничего не просила, да и дарить ей подарок родители не собираются, подождут, пока подрастет.

Кристина мечтает о короле Льве на Новый годФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кристине уже исполнился год и три месяца. Большую часть игрушек девочке покупает мама, остальное дарят бабушки. От знакомых игрушки достаются, но не так уж много. Больше всего девочка любит играть с машинками и львиной семьей. Короля Льва она получит от родителей на Новый год, еще малышке достанется книжка. А вот у Деда Мороза Кристина просила машинку на радиоуправлении - может быть, волшебник все -таки принесет и ее?

Максим всегда сам выбирает игрушкиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Максиму уже пять лет. Когда мальчик родился, пакет игрушек отдала сестра его папы, они остались от подросшего двоюродного братишки. Чаще всего новые игрушки покупают мальчику родители, дарят бабушка и дедушка. На Новый год у Деда Мороза мальчик попросил покепояс, но от мамы и папы получит Лего и лыжи. А сейчас самые любимые игрушки Максима - волчки bey blade burst и infinity nado.

Любимые игрушки Тимофея - машинкиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тимофею 3,5 года. Больше всего игрушек ему покупают бабушки, родители только иногда приобретают машинки, на которые уж очень запал сын. Много игрушек досталось по наследству от старшего сына подруги. Не все игрушки мальчика хранятся дома: очень много лежит на даче и у бабушки. На Новый год Тимофей попросил робота - его он и получит под елку.

Дана на Новый год просила лизунаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дане исполнилось три с половиной года. Игрушки ей покупают мама, бабушка и дядя. Больше всего девочке нравится играть с набором доктора и с интерактивным щенком. На Новый год девочка попросила лизуна, но получит ночник. Кстати, сама она игрушки не выбирает - играет с тем, что дарят взрослые.

Алиса обожает плюшевую кошечкуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У Алисе, которой исполнилось 2 года и 8 месяцев есть брат Роман, ему уже больше 12. Чаще всего игруки дочке покупает мама, а дарят в основном друзья семьи, которые приходят в гости. Любимая игрушка девочки - плюшевая кошечка. Многие игрушки хранятся у бабушки, где часто гостит Алиса. Свой заказ на Новый год кроха тоже сделала: она просила желтый подарок, а брату - фиолетовый. Доброй девочке Дед Мороз принесет скорее всего какой-то набор для творчества.

Вова и Василиса получают игрушки от бабушки и дедушкиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вове и Василисе по 3,5 года. Им игрушки покупает мама, а еще часто дарят бабушки и дедушки. Но родители уверяют: вместе в магазин за игрушками у них ходить не принято, иначе дети начинают хотеть все. Самая любимая игрушка Вовы - трактор и конструктор, а у Василисы кукла Лол. В этом году девочка получит на Новый год куклу, а мальчик - конструктор Лего.

А во что играют ваши дети? Делитесь в комментариях