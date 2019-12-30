2019-12-30T13:07:56+03:00
Происшествия

Боролся с преступностью и помогал проституткам: в Тольятти за крышевание борделей судят бывшего полицейского начальника

По версии следствия, оперативник Артем Касьяновский получал взятки от руководителя интим-салонов и помогал ему избежать проблем
Михаил ГОРЮНОВ
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Громкое дело о покровительстве работе интим-салонов начинают рассматривать в судеГромкое дело о покровительстве работе интим-салонов начинают рассматривать в судеФото: из личного архива
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Простая схема

В ближайшие дни в Тольятти начнутся судебные слушания по громкому коррупционному делу. 34-летнего экс-сотрудника уголовного розыска отдела полиции № 22 - Автозаводский район - Артема Касьяновского обвиняют в крышевании борделей.

Бывшего начальника отделения по раскрытию имущественных преступлений бойцы ФСБ задержали еще в марте. Случилось это в кафе «Арзу» при получении старшим лейтенантом очередной взятки от руководителя интим-салона.

— По версии следствия, он ежемесячно получал от держателей борделей как минимум по 80 тысяч рублей. Схема простая — руководитель салона платил ему за покровительство и отсутствие проблем в салоне, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Примерный семьянин

Правоохранители считают, что благодаря Касьяновскому сутенеры и проститутки знали, когда на них будут проводить «облаву», намечается ли какая-либо проверка и прочее. Они были готовы к проблемам и избегали их.

Сам же полицейский — примерный семьянин, у него жена и дети. По имеющийся у сыщиков информации, Артем в подобные места не захаживал и услугами жриц любви не пользовался даже несмотря на сотрудничество с организаторами этого бизнеса.

Артем Касьяновский оказался замешан сразу в нескольких скандальных историях Фото: соцсети

Артем Касьяновский оказался замешан сразу в нескольких скандальных историяхФото: соцсети

В ФСБ выяснили, что бордель с «крышей» работал сразу на два района — на Автозаводский и Комсомольский. Касьяновский, по мнению следователей, помогал распространителям секса за деньги не один. Вместе с ним в поле зрения федеральной службы безопасности попадал бывший начальник отдела полиции № 24 — Центрального района Тольятти — Владимир Мясников. Силовики проводили у него обыски. Кончилось тем, что полковника просто уволили со службы. Уголовного преследования он пока избежал.

Был в ОПГ охранника Березовского?

Разбирался в истории с покровительством проституции Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК региона. Они вменили Артему Касьяновскому обвинения по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки.

— В начале 2019 года экс-сотрудник полиции получил в несколько приемов взятку на общую сумму 160 тысяч рублей за способствование в силу своего должностного положения незаконному бездействию и попустительству по службе при совершении возможной незаконной организация досуга, в том числе проституции, на территории города Тольятти, — уточнили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Фамилии Касьяновского и Мясникова также звучали и в деле бывшего охранника олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова, расследованием которого занимаются в ФСБ. Их проверяют на причастность к дискредитации «ТольяттиАзота». Экс-оперативника ОП-22 в частности подозревали в подбросе кокаина финансовому директору предприятия.

Дело Артема Касьяновского будут рассматривать в Автозаводском районном суде. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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